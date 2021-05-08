От пышки до секс-бомбы: солистка Little Big Софья Таюрская и ее роман с Ильей Прусикиным

Смелая заверила Ксению, что Илья и Софья не встречаются. Она подчеркнула, что не считает ее разлучницей. Тем не менее общаться Ира и Соня перестали еще после рождения у Прусикина и Смелой ребенка. Изначально у супругов были общие друзья, но сейчас таких больше нет. Хотя Ирина неоднократно спасала Эльдара Джарахова от приступов гипогликемии, сейчас они общаются редко.

Ксения Собчак спросила у Ирины, почему она не хотела вместе с Ильей делать песни и снимать клипы. На что девушка заметила, что в Little Big уже был второй вокалист (Софья Таюрская).

Что касается вокала, то Софья всегда хорошо пела. Об этом говорит тот факт, что в 2013 году она завоевала первую премию на конкурсном фестивале "Молодежь - за Союзное государство".

В 2020 году появились версии, что предполагаемой любовницей Ильи является его коллега по группе Софья Таюрская. Тем более что Little Big самоизолировались в отдельном доме со студией, а Ирина осталась с сыном. Но в день рождения блогер поздравила супруга нежными фото и словами любви. Поклонники посчитали, что так она опровергла слухи о разводе.

Однако оказалось, что нет дыма без огня! Позже Софья Таюрская и Илья Прусикин подтвердили, что они - пара!