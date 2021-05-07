Видео ⟩ Антон Долин об итогах "Артдокфеста", экскурсия по Риге и Юрмала

Этот выпуск был особенным, потому что он был посвящен фестивалю документального кино "Артдокфест". Именно в Латвии состоялась его конкурсная часть.

Напомним, показы в Санкт-Петербурге оказались сорваны "активистами", а в Москве программа фестиваля была сокращена.

В Риге "Артдокфест" проводился в самостоятельном режиме впервые. Кроме того, в столице Латвии проживает основатель фестиваля - Виталий Манский.

Из-за пандемии коронавируса в Латвии на данный момент закрыты театры, музеи и кинотеатры, потому был придуман уникальный формат "фестиваля с доставкой на дом". Фильмы показывались офлайн под открытым небом: отдельным семьям, коммунам, в тюрьмах, на фермах или в домохозяйствах.

Специально для жюри, в котором работал и Антон Долин, был открыт старейший кинотеатр Риги Splendid Palace. На его большом экране фильмы показывали для трех членов жюри - Антона Долина, Диты Риетумы и Артемия Троицкого.

Антон Долин не забыл рассказать, что Рига - это родной город легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна. Отдельно критик посвятил часть ролика архитектурным шедеврам Михаила Эйзенштейна, отца всемирно известного кинорежиссера.

Долину кажется, что невозможно оценить, как огромное количество мелочей в отделке зданий Михаила Эйзенштейна складываются в единое целое. Он полагает, что авангардные фильмы Сергея Михайловича в чем-то схожи с архитектурным стилем его отца. Их объединяет какая-то смелость в использовании избыточных средств и в "гармоничности единства того целого", что получается в результате. Антон Владимирович также провел небольшую экскурсию по улицам рижского югендстиля.

Антон Долин рассказал, что награждены были четыре картины: "Байконур. Вторжение", "Гунда", "Земля голубая, будто апельсин" и фильм, который удостоился гран-при - "Тихий голос" о чеченце-гее.

В выпуске дал комментарий и сам Виталий Манский. Он предположил, что, быть может, так и надо. Переводить фестиваль онлайн он не хочет. Для него важно, чтобы все проходило на большом экране.

"Мы должны дать фильму возможность появиться на свет", - заметил Манский.

Документалист подчеркнул, что в Латвии на фестивале были зрители, которые год не ходили в кино. Во время показов они напомнили ему людей, которым в советское время из-за границы привозили жвачку.

Завершил выпуск Антон Долин кадрами с морского побережья Юрмалы.