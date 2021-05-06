Ушел из жизни латвийский оперный солист Роман Полисадов

Роман Полисадов исполнял основной басовый репертуар в Латвийской национальной опере почти тридцать лет. В его репертуар входили такие партии, как Гремин в "Евгении Онегине", Тимур в "Турандот", Рамфис в "Аиде", Даланд в "Летучем голландце", Бартоло в "Свадьбе Фигаро", Захария в "Набукко" и многие другие.

В репертуаре артиста также были вокально-инструментальные произведения крупных форм.

В 2010 году Полисадов дебютировал в роли Командора в опере Моцарта "Дон Жуан" в театре "Ла Скала" в Милане, в качестве приглашенного солиста пел в Большом театре в Варшаве и в Эстонской национальной опере. Артист принимал участие в гастрольных спектаклях ЛНО на сценах многих оперных театров мира.

Полисадов начал свою карьеру певца параллельно с изучением архитектуры в Рижском политехническом институте. В 1990 году он поступил на вокальное отделение Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола, а затем получил степень магистра в Веймарской музыкальной академии. В 1994 году Полисадов стал солистом ЛНО.