Ушел из жизни латвийский оперный солист Роман Полисадов
На 58-м году жизни скончался оперный солист Роман Полисадов, сообщила представитель Латвийской национальной оперы и балета Ирбе Трейле.
На 58-м году жизни скончался оперный солист Роман Полисадов, сообщила представитель Латвийской национальной оперы и балета Ирбе Трейле.
Роман Полисадов исполнял основной басовый репертуар в Латвийской национальной опере почти тридцать лет. В его репертуар входили такие партии, как Гремин в "Евгении Онегине", Тимур в "Турандот", Рамфис в "Аиде", Даланд в "Летучем голландце", Бартоло в "Свадьбе Фигаро", Захария в "Набукко" и многие другие.
В репертуаре артиста также были вокально-инструментальные произведения крупных форм.
В 2010 году Полисадов дебютировал в роли Командора в опере Моцарта "Дон Жуан" в театре "Ла Скала" в Милане, в качестве приглашенного солиста пел в Большом театре в Варшаве и в Эстонской национальной опере. Артист принимал участие в гастрольных спектаклях ЛНО на сценах многих оперных театров мира.
Полисадов начал свою карьеру певца параллельно с изучением архитектуры в Рижском политехническом институте. В 1990 году он поступил на вокальное отделение Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола, а затем получил степень магистра в Веймарской музыкальной академии. В 1994 году Полисадов стал солистом ЛНО.
В 2002 году певец занял 1-е место в конкурсе вокалистов на 4-м Международном музыкальном фестивале на Родосе. Полисадов был удостоен ежегодной премии фонда ЛНО как лучший оперный солист 2015-2016 года.