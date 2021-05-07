От видео про Коран до полуобнаженных фото и попытки суицида: кто такая блогер-миллионник Дина Саева?

По данным издания Forbes, на рекламе других блогеров - например, Егора Крида - и интеграциях с крупными брендами масштаба Coca-Cola, Samsung и Dolce & Gabbana Саева менее чем за год заработала 10 млн рублей (111 тысяч евро). Сейчас у TikTok-звезды роскошная квартира в Москве за 324 тысячи евро, миллионные контракты и своя рабочая команда.

Дина Саева ФОТО: скриншот видео с YouTube

Детство и семья

Дина Саева родилась в небогатой религиозной семье. Они уехали из Таджикистана, чтобы улучшить финансовое положение своей семьи. Мать Саевой работала ради того, чтобы у детей было российское гражданство. Дина много помогала маме на ее работе, тогда женщина трудилась на стройке.

Отец Дины в то время подрабатывал охранником на дискотеках. С понедельника по четверг, когда танцев не было, жена и дети ночевали в том же помещении - спали прямо на полу. Выходные проводили в IKEA, потому что "некуда было идти", ночевали у знакомых.

В детстве Дина не знала русский язык. Тогда ее семья только переехала в Екатеринбург, но даже без знания языка ее взяли в местную школу на окраине. Там жили мигранты, такие же как Дина и ее семья. В этой школе Саева осталась на второй год.

Из-за того, что семья часто переезжала, Дина была вынуждена менять школы. Так она сменила три учебных заведения. Во второй школе она будто бы все начала с чистого листа. Подружилась с одноклассниками. Там ей было хорошо, и она вспоминает это время с теплотой.

Спустя несколько лет жизни в экстремальных условиях родителям, по словам Саевой, все же удалось скопить денег и купить в ипотеку квартиру. После смерти отца летом 2019 года кредит погашает Дина, она же обеспечивает всю семью.

Отец Дины умер в колонии. Он был в составе преступной группировки. В момент похищения и убийства человека он был водителем. За соучастие его посадили на 9 лет. Блогер не могла приехать на похороны отца, потому что у нее был крупный контракт с Badoo. Девушка взвесила все плюсы и минусы. Она понимала, что ей надо кормить семью, поэтому сделала выбор в пользу работы.

Популярность в соцсетях

Соцсети пришли к Дине с приложения "Перископ". Ей было интересно. Она скачала его и установила. Первый выход в Сеть состоялся на фоне флага ВДВ, потому что ее отец когда-то служил в этих войсках. Так девушка сидела и общалась. К ней заходило все больше людей. 80% ее аудитории составляли мужчины.