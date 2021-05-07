От видео про Коран до полуобнаженных фото и попытки суицида: кто такая блогер-миллионник Дина Саева?

За последний год СМИ регулярно пишут о 21-летней TikTok-звезде Дине Саевой (наст. имя - Мадина Басаева). Рассказываем историю этой девушки, которая в своем юном возрасте уже знает, что такое трудности. Она прошла путь от нищеты до миллионных контрактов. К сожалению, это не прошло бесследно для ее физического и психологического здоровья.
По данным издания Forbes, на рекламе других блогеров - например, Егора Крида - и интеграциях с крупными брендами масштаба Coca-Cola, Samsung и Dolce & Gabbana Саева менее чем за год заработала 10 млн рублей (111 тысяч евро).
Сейчас у TikTok-звезды роскошная квартира в Москве за 324 тысячи евро, миллионные контракты и своя рабочая команда.
Детство и семья
Дина Саева родилась в небогатой религиозной семье. Они уехали из Таджикистана, чтобы улучшить финансовое положение своей семьи. Мать Саевой работала ради того, чтобы у детей было российское гражданство. Дина много помогала маме на ее работе, тогда женщина трудилась на стройке.
Отец Дины в то время подрабатывал охранником на дискотеках. С понедельника по четверг, когда танцев не было, жена и дети ночевали в том же помещении - спали прямо на полу. Выходные проводили в IKEA, потому что "некуда было идти", ночевали у знакомых.
В детстве Дина не знала русский язык. Тогда ее семья только переехала в Екатеринбург, но даже без знания языка ее взяли в местную школу на окраине. Там жили мигранты, такие же как Дина и ее семья. В этой школе Саева осталась на второй год.
Из-за того, что семья часто переезжала, Дина была вынуждена менять школы. Так она сменила три учебных заведения. Во второй школе она будто бы все начала с чистого листа. Подружилась с одноклассниками. Там ей было хорошо, и она вспоминает это время с теплотой.
Спустя несколько лет жизни в экстремальных условиях родителям, по словам Саевой, все же удалось скопить денег и купить в ипотеку квартиру. После смерти отца летом 2019 года кредит погашает Дина, она же обеспечивает всю семью.
Отец Дины умер в колонии. Он был в составе преступной группировки. В момент похищения и убийства человека он был водителем. За соучастие его посадили на 9 лет. Блогер не могла приехать на похороны отца, потому что у нее был крупный контракт с Badoo. Девушка взвесила все плюсы и минусы. Она понимала, что ей надо кормить семью, поэтому сделала выбор в пользу работы.
Популярность в соцсетях
Соцсети пришли к Дине с приложения "Перископ". Ей было интересно. Она скачала его и установила. Первый выход в Сеть состоялся на фоне флага ВДВ, потому что ее отец когда-то служил в этих войсках. Так девушка сидела и общалась. К ней заходило все больше людей. 80% ее аудитории составляли мужчины.
Саева снимала ролики, и они набирали 200-400 просмотров. Иногда это была тысяча. Одно видео с армянской песней разлетелось по всем армянским пабликам. Образ девушки стал нравиться большинству. Дина пошла по пути национальных песен и стала регулярно выкладывать фото и танцы на камеру. В этих роликах девушка шевелила губами в такт исполнителю (в Сети это называется липсинк - от англ. lip sync - "синхронизация губ", исполнение песни под фонограмму). Дина жестами обыгрывала тексты песен: например, на слове love изображала ладонями сердце.
Подписчики стали гадать, кто девушка по национальности. На нее стали подписываться люди из разных стран.
По словам Дины, она стала популярной в 16-17 лет. В ее Instagram-аккаунте было 100 тысяч подписчиков. Она забросила "Перископ" и перешла в первую версию TikTok. Блогер до сих пор снимает под те песни, которые ей нравятся.
Постепенно она бросила колледж, где училась, и перебралась в Москву. Там Дина продолжила осваивать соцсети, уже поставив задачу превратить их в основной источник дохода.
На момент написания статьи в TikTok-аккаунте у Дины Саевой 20,7 миллиона подписчиков, а в Instagram на нее подписаны свыше 7 миллионов.
Первая волна хейта
Саева считает, что все испортил один ролик, в котором она в одной руке держала Коран, а в другой - Библию.
"Тогда все негативно отозвались", - подчеркивает она.
Как говорит блогер, ее "стали тыкать" этим видео: "Тогда начались первые удары. До этого не было никаких проблем...".
Дина вспоминает, что первая сильная волна негатива в ее сторону возникла именно после ролика с Кораном и Библией. Она тогда находилась в Дагестане и не могла никуда выходить.
"Я их, с одной стороны, могу понять. Люди, которые любят одну книгу и одну религию, не могут воспринять другую", - полагает Саева.
Она объясняет, что песня Бабека Мамедрзаева - о том, что Бог для всех один. Но люди этого не поняли. Дина отмечает, что все говорят о дружбе народов до тех пор, пока человек не начинает показывать, что уважает две разные религии - это воспринимается как удар.
"Тогда у меня случился сбой в голове, но я с этим справилась... Я не стала решать эту проблему, потому что она не моя - это проблема общества. Для меня религия стала чем-то интимным. Я не могу сказать, какой я веры... Пускай, если люди хотят, они обсуждают и осуждают", - отмечает Дина.
Саева считает, что верующий человек не может желать другому смерти.
Угрозы и готовность к смерти
Когда Дина только начала свою деятельность в TikTok, она не ожидала, что это будет как бомба медленного действия. Девушка признается, что с ростом ее популярности растет и количество историй, с которыми она не может справиться.
"Я очень хочу, чтобы люди поняли и приняли мою историю, потому что это правда", - говорит она.
Саева объяснила, что она не может откровенно признаться в своих проблемах: "Люди видят только внешнюю сторону". Блогер отмечает, что она прилагает усилия, чтобы улыбаться на видео.
Создать свой бизнес, по ее словам, - это очень тяжелый процесс. Пока они (тиктокеры. - Прим. ред.) - просто дети, но рано или поздно придет осознание. Не всегда тиктокер вкладывается в свои ролики. Сейчас она осознает, что в ее окружении блогеры не имеют финансовой грамотности. Они выходят в ноль. Подписчиков все тяжелее удивить, поэтому приходится больше тратить. Для того, чтобы обеспечить себе финансовую подушку, надо придумывать, куда двигаться дальше - музыка, кино, телевидение.
Жестокий буллинг в адрес Саевой начался после того, как она выставила полуголую фотографию в бассейне, которую подписала фразой: "Сестра, где хиджаб?".
Дина забыла поставить скобочки в этой фразе. Дело в том, что на протяжении года, пока она выставляла откровенные снимки, часть людей, которые являлись представителями определенной религии, писали и до сих пор пишут ей: "Сестра, где хиджаб?".
Она хотела объяснить, что ей это пишут, но ее не поняли. На этот снимок было множество жалоб. Фото почти сразу удалили. Далее последовал флешмоб. В нем был выставлен этот снимок, а лицо Дины было закрашено. Под ним писали: "Сестра, вот хиджаб. А где отец?". Саева не скрывает, что стала получать и до сих пор получает угрозы в свой адрес.
Саева указывает, что у нее депрессия, переживания и стресс. Ей приходится играть на видео. У нее могут быть переживания. Например, она перенесла две операции за неделю и не понимала, что с ней произошло. Блогер подчеркивает, что потеряла некоторые свои органы, потому что не понимала, что все это время она убивала свой организм.
"Когда у тебя начинаются проблемы с психикой, ты не можешь поддерживать здоровье... А люди это не видят и думают, что это очередной хайп... Эта проблема не в деньгах... Многие считают, что деньги решают все. Если бы деньги все решали, то миллиардеры были бы самыми счастливыми людьми".
Девушка объяснила, что у нее началась глобальная проблема. Она стала удалять все свои ролики в социальных сетях: "Начинаешь зависеть от мнения людей... Хочешь, чтобы нигде не было ни слова". Она поняла в какой-то момент, что не может удалить некоторые публикации, потому что это контракты и будут большие штрафы.
"Я в какой-то момент начала активно употреблять алкоголь. Вино приводило меня к депрессии", - рассказывает блогер.
Однажды Дина очень много выпила, пошла на балкон и перелезла через перила. Стояла и держалась за них, пока не подошел ее друг. Он начал с ней говорить и потихоньку подходить. Затем он схватил девушку и втащил обратно на балкон. Саева признается, что в тот момент не понимала, что с ней происходит. После этого она больше не употребляет алкоголь. Тем не менее Дина указывает, что надо принимать и плохое, и хорошее. Жизнь прекрасна. Следует наслаждаться ею и не употреблять алкогольные вещества.
"Надо принимать от жизни все, что она дает... Быть всегда на волне с собой... Если ты плачешь - плач. Если смеешься - смейся!" - резюмирует она.
Хотя сама Дина считает, что она не самый лучший пример для других.