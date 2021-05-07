Пт, 7.05.2021
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От видео про Коран до полуобнаженных фото и попытки суицида: кто такая блогер-миллионник Дина Саева?

За последний год СМИ регулярно пишут о 21-летней TikTok-звезде Дине Саевой (наст. имя - Мадина Басаева). Рассказываем историю этой девушки, которая в своем юном возрасте уже знает, что такое трудности. Она прошла путь от нищеты до миллионных контрактов. К сожалению, это не прошло бесследно для ее физического и психологического здоровья. 

По данным издания Forbes, на рекламе других блогеров - например, Егора Крида - и интеграциях с крупными брендами масштаба Coca-Cola, Samsung и Dolce & Gabbana Саева менее чем за год заработала 10 млн рублей (111 тысяч евро).

Сейчас у TikTok-звезды роскошная квартира в Москве за 324 тысячи евро, миллионные контракты и своя рабочая команда. 

Дина Саева ФОТО: скриншот видео с YouTube

Детство и семья

Дина Саева родилась в небогатой религиозной семье. Они уехали из Таджикистана, чтобы улучшить финансовое положение своей семьи. Мать Саевой работала ради того, чтобы у детей было российское гражданство. Дина много помогала маме на ее работе, тогда женщина трудилась на стройке.

Отец Дины в то время подрабатывал охранником на дискотеках. С понедельника по четверг, когда танцев не было, жена и дети ночевали в том же помещении - спали прямо на полу. Выходные проводили в IKEA, потому что "некуда было идти", ночевали у знакомых.

В детстве Дина не знала русский язык. Тогда ее семья только переехала в Екатеринбург, но даже без знания языка ее взяли в местную школу на окраине. Там жили мигранты, такие же как Дина и ее семья. В этой школе Саева осталась на второй год. 

Из-за того, что семья часто переезжала, Дина была вынуждена менять школы. Так она сменила три учебных заведения. Во второй школе она будто бы все начала с чистого листа. Подружилась с одноклассниками. Там ей было хорошо, и она вспоминает это время с теплотой. 

Спустя несколько лет жизни в экстремальных условиях родителям, по словам Саевой, все же удалось скопить денег и купить в ипотеку квартиру. После смерти отца летом 2019 года кредит погашает Дина, она же обеспечивает всю семью. 

Отец Дины умер в колонии. Он был в составе преступной группировки. В момент похищения и убийства человека он был водителем. За соучастие его посадили на 9 лет. Блогер не могла приехать на похороны отца, потому что у нее был крупный контракт с Badoo. Девушка взвесила все плюсы и минусы. Она понимала, что ей надо кормить семью, поэтому сделала выбор в пользу работы.

Популярность в соцсетях

Соцсети пришли к Дине с приложения "Перископ". Ей было интересно. Она скачала его и установила. Первый выход в Сеть состоялся на фоне флага ВДВ, потому что ее отец когда-то служил в этих войсках. Так девушка сидела и общалась. К ней заходило все больше людей. 80% ее аудитории составляли мужчины. 

Саева снимала ролики, и они набирали 200-400 просмотров. Иногда это была тысяча. Одно видео с армянской песней разлетелось по всем армянским пабликам. Образ девушки стал нравиться большинству. Дина пошла по пути национальных песен и стала регулярно выкладывать фото и танцы на камеру. В этих роликах девушка шевелила губами в такт исполнителю (в Сети это называется липсинк - от англ. lip sync - "синхронизация губ", исполнение песни под фонограмму). Дина жестами обыгрывала тексты песен: например, на слове love изображала ладонями сердце.

Подписчики стали гадать, кто девушка по национальности. На нее стали подписываться люди из разных стран.

По словам Дины, она стала популярной в 16-17 лет. В ее Instagram-аккаунте было 100 тысяч подписчиков. Она забросила "Перископ" и перешла в первую версию TikTok. Блогер до сих пор снимает под те песни, которые ей нравятся.

Постепенно она бросила колледж, где училась, и перебралась в Москву. Там Дина продолжила осваивать соцсети, уже поставив задачу превратить их в основной источник дохода.

На момент написания статьи в TikTok-аккаунте у Дины Саевой 20,7 миллиона подписчиков, а в Instagram на нее подписаны свыше 7 миллионов. 

Первая волна хейта

Саева считает, что все испортил один ролик, в котором она в одной руке держала Коран, а в другой - Библию. 

"Тогда все негативно отозвались", - подчеркивает она. 

Как говорит блогер, ее "стали тыкать" этим видео: "Тогда начались первые удары. До этого не было никаких проблем...".

Дина вспоминает, что первая сильная волна негатива в ее сторону возникла именно после ролика с Кораном и Библией. Она тогда находилась в Дагестане и не могла никуда выходить. 

"Я их, с одной стороны, могу понять. Люди, которые любят одну книгу и одну религию, не могут воспринять другую", - полагает Саева. 

Она объясняет, что песня Бабека Мамедрзаева - о том, что Бог для всех один. Но люди этого не поняли. Дина отмечает, что все говорят о дружбе народов до тех пор, пока человек не начинает показывать, что уважает две разные религии - это воспринимается как удар. 

"Тогда у меня случился сбой в голове, но я с этим справилась... Я не стала решать эту проблему, потому что она не моя - это проблема общества. Для меня религия стала чем-то интимным. Я не могу сказать, какой я веры... Пускай, если люди хотят, они обсуждают и осуждают", - отмечает Дина. 

Саева считает, что верующий человек не может желать другому смерти. 

Угрозы и готовность к смерти

Когда Дина только начала свою деятельность в TikTok, она не ожидала, что это будет как бомба медленного действия. Девушка признается, что с ростом ее популярности растет и количество историй, с которыми она не может справиться. 

"Я очень хочу, чтобы люди поняли и приняли мою историю, потому что это правда", - говорит она. 

Саева объяснила, что она не может откровенно признаться в своих проблемах: "Люди видят только внешнюю сторону". Блогер отмечает, что она прилагает усилия, чтобы улыбаться на видео. 

Создать свой бизнес, по ее словам, - это очень тяжелый процесс. Пока они (тиктокеры. - Прим. ред.) - просто дети, но рано или поздно придет осознание. Не всегда тиктокер вкладывается в свои ролики. Сейчас она осознает, что в ее окружении блогеры не имеют финансовой грамотности. Они выходят в ноль. Подписчиков все тяжелее удивить, поэтому приходится больше тратить. Для того, чтобы обеспечить себе финансовую подушку, надо придумывать, куда двигаться дальше - музыка, кино, телевидение. 

Жестокий буллинг в адрес Саевой начался после того, как она выставила полуголую фотографию в бассейне, которую подписала фразой: "Сестра, где хиджаб?". 

Дина забыла поставить скобочки в этой фразе. Дело в том, что на протяжении года, пока она выставляла откровенные снимки, часть людей, которые являлись представителями определенной религии, писали и до сих пор пишут ей: "Сестра, где хиджаб?". 

Она хотела объяснить, что ей это пишут, но ее не поняли. На этот снимок было множество жалоб. Фото почти сразу удалили. Далее последовал флешмоб. В нем был выставлен этот снимок, а лицо Дины было закрашено. Под ним писали: "Сестра, вот хиджаб. А где отец?". Саева не скрывает, что стала получать и до сих пор получает угрозы в свой адрес. 

В интервью Ксении Собчак она рассказала, что неизвестные фотографировали дверь ее квартиры, отправляли ей снимок, писали и звонили с угрозами.

"Эй ты, ш***а, я сейчас зайду и тебя порежу...". С ярым акцентом. Страшно становилось", - рассказывает блогер.

Но тем не менее от охраны девушка отказывается. Она подчеркивает, что хочет ходить по улицам и магазинам как обыкновенный человек. Какое-то время назад она ходила с перцовым баллончиком.

Угрозы для Дины стали чем-то обыденным. Она даже сделала на шее татуировку с прицелом. 

ФОТО: скриншот видео с YouTube

По ее словам, это означает, что она всегда под прицелом. Саева подчеркивает, что морально она уже готова умереть и пусть ей стреляют прямо в шею. 

"Я не хочу говорить, что так хочу покончить жизнь, но так легче", - признается она. 

Оценив истории иностранных блогеров, которых безжалостно убивали, Дина решила, что хотела бы умереть так. Ведь даже после ее смерти найдутся те, кто скажет, что "одной грешницей стало меньше". 

"Мир несправедлив, потому что ты не можешь высказать свое мнение", - полагает она. 

@dina ♬ world of basic people - 🍂

Депрессия и психологические проблемы

Саева указывает, что у нее депрессия, переживания и стресс. Ей приходится играть на видео. У нее могут быть переживания. Например, она перенесла две операции за неделю и не понимала, что с ней произошло. Блогер подчеркивает, что потеряла некоторые свои органы, потому что не понимала, что все это время она убивала свой организм. 

"Когда у тебя начинаются проблемы с психикой, ты не можешь поддерживать здоровье... А люди это не видят и думают, что это очередной хайп... Эта проблема не в деньгах... Многие считают, что деньги решают все. Если бы деньги все решали, то миллиардеры были бы самыми счастливыми людьми". 

Девушка объяснила, что у нее началась глобальная проблема. Она стала удалять все свои ролики в социальных сетях: "Начинаешь зависеть от мнения людей... Хочешь, чтобы нигде не было ни слова". Она поняла в какой-то момент, что не может удалить некоторые публикации, потому что это контракты и будут большие штрафы. 

"Я в какой-то момент начала активно употреблять алкоголь. Вино приводило меня к депрессии", - рассказывает блогер. 

Однажды Дина очень много выпила, пошла на балкон и перелезла через перила. Стояла и держалась за них, пока не подошел ее друг. Он начал с ней говорить и потихоньку подходить. Затем он схватил девушку и втащил обратно на балкон. Саева признается, что в тот момент не понимала, что с ней происходит. После этого она больше не употребляет алкоголь. Тем не менее Дина указывает, что надо принимать и плохое, и хорошее. Жизнь прекрасна. Следует наслаждаться ею и не употреблять алкогольные вещества. 

"Надо принимать от жизни все, что она дает... Быть всегда на волне с собой... Если ты плачешь - плач. Если смеешься - смейся!" - резюмирует она. 

Хотя сама Дина считает, что она не самый лучший пример для других. 

Видео: Дина Саева в программе "вМесте"

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