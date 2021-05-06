Владелец сгоревшего нелегального хостела был для СГД "хорошо известным клиентом"

"Он для нас, так сказать, хорошо известный клиент", - сказал Вайварс, но не уточнил, что он подразумевал под этими словами, отметив, что раскрывать подробности о зарегистрированных налогоплательщиках не позволяет закон.

Вайварс отметил, что в течение уже некоторого времени СГД призывает лица, которые пытаются сдавать свою недвижимость за деньги, стать хозяйствующими субъектами и платить соответствующие налоги.

​На вопрос, действительно ли после таких призывов от СГД люди регистрируются в качестве ведущих хозяйственную деятельность и платят налоги, Вайварс признал, что успех разный, как и в любой отрасли. "Наша задача - обеспечить корректную регистрацию и добросовестное выполнение своих налоговых обязательств", - подчеркнул он.

Кому принадлежит хостел

SIA Hospitality Solutions, которое, согласно имеющейся в распоряжении Государственной инспекции труда (VDI) информации, отвечает за деятельность незаконного хостела, построенного на улице Меркеля, 8, уже год находится в поле зрения инспекции, в том числе предприятие получало многочисленные штрафы за незаконное трудоустройство и невыплату заработной платы, сообщила VDI в среду.

По данным VDI, на эту компанию поступило 11 заявлений, в основном о невыплате заработной платы. VDI связалась с компанией, но там не стали сотрудничать. В результате VDI наложила два административных штрафа.

По данным VDI, компания владеет несколькими хостелами, более того, 19 мая прошлого года она сменила название с SIA Riga Hostel на SIA Hospitality Solutions. По данным проверки, незарегистрированная занятость была обнаружена на улице Меркеля, 1, а на хостел на улице Меркеля, 8, где в среду вспыхнул трагический пожар, не было наложено никаких штрафов.

Согласно информации, доступной в различных базах данных, владельцем обеих квартир, где были оборудованы нелегальные хостелы, является юрист, бывший президент ассоциации студентов Рижской Юридической высшей школы Андрей Гайлис, однако, согласно VDI, Гайлис указан как контактное лицо компании, а ее представителем значится Арунас Скупейка, имеющий право представлять компанию с 28 декабря 2020 года.

Согласно информации, доступной на сайте Firmas.lv, в 2019 году оборот Hospitality Solutions составил 126 538 евро, а прибыль - 2745 евро. Компания была зарегистрирована в 2005 году, ее уставный капитал составляет 2840 евро. Единственным владельцем Hospitality Solutions является гражданин Литвы Скупейка.

Розыск еще одного предпринимателя

Государственная полиция в связи с произошедшим 28 апреля пожаром разыскивает предпринимателя Эрнеста Риекстса. В полиции не комментировали, имеет ли Риекстс какой-либо статус в уголовном деле, возбужденном полицией.

Ранее Риекстс упоминался в прессе как владелец хостелов, управляющий хостелами и "крупнейший владелец хостелов в странах Балтии". Согласно информации Firmas.lv, Риекстс когда-то владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не показывают его связи с компаниями или с советами директоров компаний.

Коротко о трагедии

Напомним, во время пожара в нелегальном хостеле на улице Меркеля, 8, погибли восемь человек. Спасатели эвакуировали 24 человек. Из них в больницу в состоянии средней тяжести были доставлены шесть пострадавших. Ранее Пожарно-спасательная служба планировала провести на объекте проверки пожарной безопасности, однако сотрудников службы не впустили. После пожара муниципальные структуры в ходе рейдов обнаружили в Риге еще пять нелегально работающих хостелов.