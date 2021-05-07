"До сих пор не могу прийти в себя": Ольга Бузова вышла на связь из больницы
Почти сутки российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова не выходила на связь с подписчиками. СМИ стало известно, что она находится в больнице.
Почти сутки российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова не выходила на связь с подписчиками. СМИ стало известно, что она находится в больнице.
РR-директор звезды Антон Богославский подтвердил, что ей сделали операцию, а сейчас за состоянием Ольги следят врачи.
Наконец Бузова прервала молчание и вышла на связь с фолловерами в Instagram-сторис.
Ольга извинилась перед подписчиками, что так долго не выходила на связь. Она отметила, что хотела прийти в себя и рассказать, что с ней случилось. Было заметно, что 35-летняя артистка сильно больна и едва сдерживает слезы.
"До сих пор не могу прийти в себя. Все нормально, просто сильно поднялась температура. Я нахожусь под контролем врачей".
Знаменитость отметила, что ей очень хочется спать.
"Все хорошо, не переживайте", - сказала она в конце ролика.
Подробно рассказывать о произошедшем девушка не стала. Но, судя по всему, самое страшное уже позади.
Тем временем в Сети стали появляться версии причины госпитализации Бузовой. Одной из них стали травмы, полученные во время прошлогоднего шоу "Ледниковый период". Также ранее Ольга жаловалась, что ее беспокоит выпирающая косточка на стопе, которую, скорее всего, придется оперировать.