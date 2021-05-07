Косметолог рекомендует: как правильно ухаживать за зоной подмышек, чтобы она была красивой и здоровой?

Как правильно ухаживать за подмышками каждый день, объясняет косметолог концептуального магазина красоты Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

В основе правильного и безопасного ухода за подмышками лежит регулярная ежедневная гигиена, потому что у многих людей подмышки являются еще и наиболее потливой частью тела. Подмышки - это довольно закрытая область с ограниченным доступом воздуха, что создает благоприятную среду для бактерий, вызывающих как неприятный запах, так и сыпь, зуд и инфекции.

"Для ухода за кожей подмышек рекомендуется два-три раза в неделю использовать нежный скраб или пилинг для лица, который поможет избавиться от омертвевших клеток кожи и остатков дезодоранта, но при этом важно не растереть кожу, и выбранное средство должно быть нежным. После мытья подмышки следует тщательно высушить и нанести на них крем для тела. Если нужно торопиться, рекомендуется выбрать быстро впитывающийся крем, после чего сразу можно использовать дезодорант", - говорит косметолог Катрина Блумберга.

Когда пользоваться дезодорантами, а когда - антиперспирантами?

И дезодоранты, и антиперспиранты в основном предусмотрены для двух целей - для увлажнения кожи и регулирования аромата. Однако следует учитывать, что они действуют по-разному. Дезодоранты уменьшают запах пота, убивая вызывающие его бактерии и подавляя рост новых, но сами по себе не уменьшают выделение пота. В свою очередь, антиперспиранты уменьшают количество пота, но они содержат вещества, которые могут вызывать раздражение, поэтому их можно использовать только на здоровой и сухой коже.

В основе действия антиперспирантов лежит блокировка потовых желез, в результате чего подавляется выделение влаги и поры закрываются, поэтому они не должны продолжительно оставаться на коже - нанесенный утром продукт необходимо тщательно смыть вечером. Их также не рекомендуется использовать ежедневно, так как длительное блокирование потовых желез ослабляет иммунитет кожи. Однако, если их использование необходимо для уменьшения потоотделения, желательно использовать антиперспирант по очереди с дезодорантом, таким образом позволяя коже отдохнуть", - добавляет косметолог.

Правильная техника бритья имеет значение

Хоть сегодня и доступны различные средства для удаления волос под мышками, бритье по-прежнему остается одним из наиболее часто используемых обыденных методов. Однако, как и при чистке зубов, чтобы достичь наилучших результатов процесс бритья должен быть правильным. Во-первых, бриться следует только после того, как вымыта область подмышек, таким образом удалив пот и остатки дезодоранта или антиперспиранта. Также подмышки должны быть влажными, желательно нанести какое-нибудь средство для бритья, которое смягчит кожу и поможет избежать порезов. В свою очередь, после бритья подмышки могут быть чувствительными, поэтому лучше делать это вечером перед сном, чтобы избежать использования дезодоранта, который может вызвать раздражение кожи.