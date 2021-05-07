Вс, 9.05.2021
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Косметолог рекомендует: как правильно ухаживать за зоной подмышек, чтобы она была красивой и здоровой?

ФОТО: Shutterstock/ViChizh

Подмышки - это та зона тела, которой мы неосознанно забываем, однако так не должно быть - кожа под мышкой особенно чувствительна и заслуживает того же внимания и ухода, что и кожа лица. Кроме того, закрытая среда создает благоприятные условия для бактерий, которые могут вызывать не только неприятный запах, но и различные инфекции. 

Как правильно ухаживать за подмышками каждый день, объясняет косметолог концептуального магазина красоты Apotheka Beauty Катрина Блумберга.

В основе правильного и безопасного ухода за подмышками лежит регулярная ежедневная гигиена, потому что у многих людей подмышки являются еще и наиболее потливой частью тела. Подмышки - это довольно закрытая область с ограниченным доступом воздуха, что создает благоприятную среду для бактерий, вызывающих как неприятный запах, так и сыпь, зуд и инфекции.

"Для ухода за кожей подмышек рекомендуется два-три раза в неделю использовать нежный скраб или пилинг для лица, который поможет избавиться от омертвевших клеток кожи и остатков дезодоранта, но при этом важно не растереть кожу, и выбранное средство должно быть нежным. После мытья подмышки следует тщательно высушить и нанести на них крем для тела. Если нужно торопиться, рекомендуется выбрать быстро впитывающийся крем, после чего сразу можно использовать дезодорант", - говорит косметолог Катрина Блумберга.

Когда пользоваться дезодорантами, а когда - антиперспирантами?

И дезодоранты, и антиперспиранты в основном предусмотрены для двух целей - для увлажнения кожи и регулирования аромата. Однако следует учитывать, что они действуют по-разному. Дезодоранты уменьшают запах пота, убивая вызывающие его бактерии и подавляя рост новых, но сами по себе не уменьшают выделение пота. В свою очередь, антиперспиранты уменьшают количество пота, но они содержат вещества, которые могут вызывать раздражение, поэтому их можно использовать только на здоровой и сухой коже.

В основе действия антиперспирантов лежит блокировка потовых желез, в результате чего подавляется выделение влаги и поры закрываются, поэтому они не должны продолжительно оставаться на коже - нанесенный утром продукт необходимо тщательно смыть вечером. Их также не рекомендуется использовать ежедневно, так как длительное блокирование потовых желез ослабляет иммунитет кожи. Однако, если их использование необходимо для уменьшения потоотделения, желательно использовать антиперспирант по очереди с дезодорантом, таким образом позволяя коже отдохнуть", - добавляет косметолог.

Правильная техника бритья имеет значение

Хоть сегодня и доступны различные средства для удаления волос под мышками, бритье по-прежнему остается одним из наиболее часто используемых обыденных методов. Однако, как и при чистке зубов, чтобы достичь наилучших результатов процесс бритья должен быть правильным. Во-первых, бриться следует только после того, как вымыта область подмышек, таким образом удалив пот и остатки дезодоранта или антиперспиранта. Также подмышки должны быть влажными, желательно нанести какое-нибудь средство для бритья, которое смягчит кожу и поможет избежать порезов. В свою очередь, после бритья подмышки могут быть чувствительными, поэтому лучше делать это вечером перед сном, чтобы избежать использования дезодоранта, который может вызвать раздражение кожи.

Во-вторых, значение имеет и гигиена бритвы - после каждого использования ее нужно мыть и класть подальше от душа или ванны, чтобы она могла высохнуть. Чтобы уменьшить проникновение бактерий в кожу подмышек, лезвие бритвы также необходимо регулярно менять - одно лезвие рекомендуется использовать не более пяти раз, это позволит избежать потенциальных проблем со здоровьем в будущем.

Нет - обтягивающей и синтетической одежде

Облегающая, тесная и синтетическая одежда создает парниковый эффект в области подмышек, который может вызвать образование пятен пота, прыщей и даже нарывов. Для обеспечения циркуляции воздуха в подмышечных впадинах на каждый день рекомендуется выбирать одежду, не слишком тесную именно в области подмышек и изготовленную из натурального и дышащего материала, например, хлопка или шелка. Кроме того, важно, чтобы одежда соответствовала температурным и погодным условиям.

Риски пигментации в подмышках

Подмышки, естественно, должны быть примерно того же цвета, что и кожа на других частях тела, но иногда кожа в подмышечных впадинах становится темнее. Хоть это чаще всего и не указывает на проблему со здоровьем, у многих людей, особенно женщин, более темная кожа вызывает дискомфорт и желание избавиться от этого. Гормональные изменения, неправильная техника бритья, ультрафиолетовое освещение, различные болезни и заболевания кожи, а также процессы старения могут способствовать возникновению пигментных пятен в подмышечных ямках.

"Чтобы избежать потемнения кожи в зоне подмышек, в первую очередь рекомендуется соблюдать все этапы правильного ухода за подмышками. В свою очередь, если проблема становится серьезной и доставляет большие неудобства, рекомендуется обратиться к дерматологу, который поможет оценить ситуацию и порекомендует наиболее подходящее решение", - говорит косметолог.

С приближением сезона солнечных ванн, следует не забывать обязательно наносить солнцезащитный крем на подмышки, потому что в случае ожога подмышек дискомфорт будет чувствоваться при каждом движении, что значительно ограничивает повседневную активность. Важно помнить, что крем следует обновлять каждые 2-4 часа, в зависимости от типа кожи, и после нанесения следует подождать несколько секунд чтобы крем мог впитаться и образовать защитный слой.

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