Проститутка, русские бандиты и Достоевский: чем хороша "Анора", получившая главный "Оскар"

За время карьеры режиссер "Аноры" 53-летний Шон Бэйкер успел зарекомендовать себя как мастер социального драмеди, герои которого - зэки, проститутки, бывшие порноактеры, мелкие мошенники, старлетки, эмигранты - борются за место под солнцем и право на счастье.

"Анора" продолжает эту традицию историей об экзотической танцовщице, которая стесняется своего полного имени. Девушка, хоть и молода, с самого начала предстает суперпрофессионалом обольщения, при этом, разумеется, ни на секунду не привязываясь к объекту своей работы.

Однако новый клиент Ваня из далекой России, который с Анорой предпочитает общаться именно по-русски - другой случай. И здесь становится неясно, кто кого обольщает - Ани молодым телом и глубокими познаниями или Иван - деньгами, гормонами и очаровательным простодушием.