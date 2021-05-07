В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Никульшину обвиняют в неповиновении полицейским. Девушка доставлена в ОВД "Дорогомилово".

Издание "Медуза" передает слова Никульшиной, которая связывает свое задержание с запланированной на сегодня съемкой кино. По ее предположению, полицейские могли подумать, что она планирует устроить акцию.

Напомним, Вероника Никульшина известна по акции Pussy Riot "Милиционер вступает в игру". В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу она вместе с Петром Верзиловым и еще двумя участниками группы выбежали на поле стадиона "Лужники" в полицейской форме.

Участники акции заявили, что таким образом хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных и необходимости политической конкуренции в России.