В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
7 мая в Москве была задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина . Видео ее задержания опубликовано в Telegram-канале издания "Открытые медиа".
7 мая в Москве была задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина . Видео ее задержания опубликовано в Telegram-канале издания "Открытые медиа".
Никульшину обвиняют в неповиновении полицейским. Девушка доставлена в ОВД "Дорогомилово".
Издание "Медуза" передает слова Никульшиной, которая связывает свое задержание с запланированной на сегодня съемкой кино. По ее предположению, полицейские могли подумать, что она планирует устроить акцию.
Напомним, Вероника Никульшина известна по акции Pussy Riot "Милиционер вступает в игру". В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу она вместе с Петром Верзиловым и еще двумя участниками группы выбежали на поле стадиона "Лужники" в полицейской форме.
Участники акции заявили, что таким образом хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных и необходимости политической конкуренции в России.
Никульшина также принимала участие в акции в поддержку ЛГБТК+. В день рождения президента РФ Владимира Путина они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда и других зданиях госструктур. Позже их задержали и оштрафовали.