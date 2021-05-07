Перелом носа, заточение в стеклянном кубе и порезы: еще одна модель обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Свою историю девушка рассказала в видеоинтервью. По ее словам, она познакомилась с артистом летом 2010 года, когда работала моделью в Азии. Эшли с самого начала была покорена интеллектом Мэнсона и его харизмой. Через несколько месяцев мужчина начал применять к ней физическое и психологическое насилие.

Морган утверждает, что их роман длился два года. Несколько раз музыкант связывал ее и насиловал. Мэнсон отрицает, что его действия были противозаконны, ведь он был в отношениях с "человеком, которого любишь". Морган отметила, что однажды, когда Мэнсон был в состоянии наркотического опьянения, он сломал ей нос.

Кроме того, однажды он вырезал ножом на ее бедре свои инициалы, сотни раз держал девушку без еды и воды в стеклянном кубе, расположенном в его собственной спальне. А еще музыкант принудил Эшли к некому обряду, в котором следовало оставить на теле своего партнера рану и выпить из нее кровь.

Эшли подчеркнула, что неоднократно пыталась порвать с артистом, но испытывала эмоциональную зависимость. Лишь в январе 2013 года она прекратила эти отношения.

"Я не жертва, а выжившая! Я хочу, чтобы все люди знали, кто он такой", - цитирует девушку Lenta.ru.

Представители Мэрилина Мэнсона считают слова Эшли ложью и клеветой. Согласно их информации, она встречалась с артистом не более недели.