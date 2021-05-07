Как правильно использовать плед на открытых террасах? Отвечают эксперты по этикету

Один из ведущих британский экспертов по этикету Уильям Хансон советует всем посетителям открытых террас заранее выяснить, предлагает ли заведение плед или же следует взять свой. "Выбирайте простой, неброский плед, желательно шерстяной и не слишком большой. Затем сложите его в прямоугольник и накройте ноги. Вам не нужно в него укутываться: это не пижамная вечеринка или мероприятие в домашнем саду".
Второй эксперт, Пол Рассел, призывает посетителей аккуратно брать плед, без привлечения лишнего внимания. "Вам не нужно громко сообщать, что вам холодно. Просто возьмите одеяло и без спешки набросьте его на колени", - добавил он.
Призываем оценить необходимость посещения публичных мест и соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Плед также по возможности лучше взять из дома!
Галерея: В Старую Ригу возвращаются террасы