Как правильно использовать плед на открытых террасах? Отвечают эксперты по этикету

Один из ведущих британский экспертов по этикету Уильям Хансон советует всем посетителям открытых террас заранее выяснить, предлагает ли заведение плед или же следует взять свой. "Выбирайте простой, неброский плед, желательно шерстяной и не слишком большой. Затем сложите его в прямоугольник и накройте ноги. Вам не нужно в него укутываться: это не пижамная вечеринка или мероприятие в домашнем саду".