Пт, 7.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

Как правильно использовать плед на открытых террасах? Отвечают эксперты по этикету

ФОТО: Nikolaev Mikhail/Shutterstock.com

7 мая - день, когда правительство разрешило кафе и ресторанам обслуживать клиентов на открытых террасах. Однако погода не радует теплом, потому многие воспользуются возможностью завернуться в плед. Но как это делать правильно в соответствии с этикетом?

Один из ведущих британский экспертов по этикету Уильям Хансон советует всем посетителям открытых террас заранее выяснить, предлагает ли заведение плед или же следует взять свой. "Выбирайте простой, неброский плед, желательно шерстяной и не слишком большой. Затем сложите его в прямоугольник и накройте ноги. Вам не нужно в него укутываться: это не пижамная вечеринка или мероприятие в домашнем саду". 

Второй эксперт, Пол Рассел, призывает посетителей аккуратно брать плед, без привлечения лишнего внимания. "Вам не нужно громко сообщать, что вам холодно. Просто возьмите одеяло и без спешки набросьте его на колени", - добавил он. 

Призываем оценить необходимость посещения публичных мест и соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Плед также по возможности лучше взять из дома! 

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