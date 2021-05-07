Сосуществовать, а не пытаться выжить: начат сбор подписей за включение мигрени в список компенсируемых диагнозов

Невролог и специалист по боли, Др. Лига Мекша, подчеркивает, что жизнь пациентов с мигренью можно значительно облегчить с помощью правильно подобранных медикаментов, которые уменьшают не только боль, но и частоту приступов мигрени. "Сейчас на рынке доступны разные виды лекарств от мигрени - таблетки, которые надо запивать водой, ингаляционные препараты, а также растворимые во рту таблетки, которые помогают пациентам с рвотой или доступны в тот момент, когда нет воды, чтобы запить таблетку. Доступны также инъекции, сокращающие частоту приступов мигрени, значительно облегчая повседневную жизнь человека. К сожалению, эти медикаменты дорогие, и Латвия - единственная из стран Балтии, которая их не компенсирует".

По подсчетам врачей, только 4,5% пациентов с мигренью в Латвии принимают необходимые препараты, также зачастую отсутствует профилактическое лечение и предотвращение мигрени.

В ходе проведенного LGPB опроса пациенты признались, что на покупку медикаментов от мигрени им необходимо в среднем 40 евро в месяц, однако дополнительно добавляются также расходы на посещение врача-специалиста, транспортные расходы на дорогу к врачу или в аптеку, а также упущенные доходы из-за пропущенных рабочих дней. Если приступы мигрени бывают чаще или необходим специфический метод лечения или реабилитаций, расходы могут достигать даже несколько сотен евро в месяц. Бывает, что, стараясь сэкономить деньги, пациенты с мигренью делят таблетку пополам, не получая необходимую медицинскую помощь, или откладывают таблетку на тот день, когда боль будет еще сильнее, и принимают обычное обезболивающее средство, действие которого не эффективно.

Между тем проведенное в 2019 году исследование "Экономический гнет мигрени в Латвии и Литве: прямые и косвенные затраты" свидетельствует, что средние затраты по мигрени на одного пациента в год составляют около 801 EUR. В эту сумму включены не только упомянутые ранее медикаменты и расходы на лечение, но и косвенные расходы, связанные с отсутствием и нарушениями в работе в результате этого диагноза.

Следует признать, что это не единственная печальная статистика. Современное общество приняло головную боль как своеобразную норму, связанную с напряженным повседневным ритмом, и люди не обращаются за помощью к специалистам. Врачи отмечают, что примерно пятьдесят процентов пациентов с мигренью никогда в жизни не ходят к врачу и не знают свой диагноз, продолжая искать спасение в классических обезболивающих средствах, не дающих желаемого избавления от боли. Поэтому их прием становится чрезмерным и часто вызывает привыкание, когда приходится принимать еще и еще больше, или вызывают проблемы с другими органами, например, желудком, печенью. Поэтому невролог и специалист по боли Др. Линда Звауне призывает запомнить главные признаки мигрени, чтобы своевременно обратиться к своему семейному врачу или неврологу: "Головная боль при мигрени пульсирующая, в основном односторонняя - в правой или левой половине головы, но может болеть и вся голова. Головная боль бывает средней или сильной и усиливается при любом движении. Примерно треть пациентов с мигренью чувствуют приближение мигрени, потому что об этом свидетельствует аура мигрени – ощущения, которые могут появляться перед головной болью, реже - сопровождают ее. Для ауры мигрени характерно нечеткое зрение, светящиеся объекты в поле зрения (мерцание, мигающие огни), темные пятна или иные нарушения зрения, покалывание в руках и ногах, нарушения речи, реже - движений. Значительная часть людей во время мигрени сталкивается также с тошнотой и рвотой. Если вы испытываете какой-то из этих симптомов, приглашаю немедленно обратиться к своему семейному врачу или неврологу - специалисты выпишут медикаменты, которые подходят для облегчения боли именно при мигрени".

"Мы верим, что государство и общество не останутся равнодушными к нашим страданиям", - говоря об инициативе, отмечает Лига Алберлиня. "Конечно, мы понимаем, что мы не единственные, кто нуждается в поддержке государства, но все же не можем молчать. Мигрень - это болезнь, которая затрагивает не только рабочую и семейную жизнь, но и ментальное здоровье.

Она часто сопровождается тревогой, депрессией и боязнью повторения приступов.