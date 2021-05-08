Сб, 8.05.2021
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Жизнь и смерть 28-летней красавицы-блогера, которую никто не искал

28-летняя Кристина Журавлева была привлекательной девушкой, которая вела успешный блог. Она сделала соцсети своим основным источником дохода. Ее публикации были посвящены любящему мужу, строительству их дома и счастливым моментам. За регулярными публикациями красавицы наблюдали 57,3 тысячи подписчиков. Но в середине апреля она была найдена мертвой в лесу. Что же произошло?

Ее история за считанные дни всколыхнула не только Екатеринбургскую область, где было найдено ее тело, но и всю Россию. Подобное обычно становится сюжетом романа или криминального детектива. Дело в том, что Кристина была убита, но ее тело обнаружили только через две недели. Опознали Журавлеву лишь еще через две недели. Как это стало возможным? Очень просто. 28-летнюю девушку никто не искал...

Кристина Журавлева полностью посвящала свою жизнь соцсетям. В них она публиковала многочисленные селфи, делилась событиями из своей жизни, обустройством дома и снимками с мужем Дмитрием. В комментариях к ним блогер писала о том, что любит супруга и счастлива с ним. 

Издание "Екатеринбург онлайн" подробно рассказывает о знакомстве Кристины и Дмитрия. Оно произошло в 2014 году благодаря общему приятелю, который их и познакомил. А потом девушке потребовалась помощь с переездом, Дима вызвался помочь. 

Кристина писала, что первый шаг она сделала сама и пригласила скромного Дмитрия в кино. После первого свидания они несколько часов болтали друг о друге возле дверей квартиры.

"Я кокетничала, а он, как дурачок, смотрел на меня и улыбался", - писала Журавлева в своем блоге.

Поженились они в 2015 году. Родные отметили в разговоре с журналистами, что Кристина и Дмитрий были замкнутыми. Они мало с кем общались. По словам матери Дмитрия, сам он "не хотел ни с кем общаться, кроме Кристины".

В 2018 году Кристина рассказала своим подписчикам, что они с мужем завели собаку Хэппи и построили дом. Блогер обо всем подробно рассказывала в Instagram с хештегом #журавушкиногнездышко. После они завели пуделя Брауни.

Блог Кристины наполнен забавными и смешными роликами, в которых Дмитрий танцует с женой на кровати или на Красной площади, делает фотосессию в осенних листьях или устраивает гонки в продуктовой корзине в супермаркете. 

"Как-то меня попросили охарактеризовать нас тремя словами, и вот что получилось. Я - вулкан, страсть, латина. Димка - дом, черепаха, понимание", - цитирует Кристину "Екатеринбург онлайн". 

Издание отмечает, что не все у молодой семьи было радужно. В последние годы Кристина и Дмитрий имели финансовые проблемы. В 2019 году Журавлева была признана банкротом. У нее было много просрочек по кредитам. Общая сумма составляла почти 650 тысяч рублей (7,2 тысячи евро). Дмитрий, как пишет "Медуза" со ссылкой на знакомых семьи, в последнее время нигде не работал, Кристина зарабатывала на своем блоге. Мужчина был замкнутым, он не общался с родными и не был нигде официально трудоустроен. Знакомые вспомнили, что Дмитрий когда-то работал таксистом, но ушел из сервиса после аварии на автомобиле.

Кто бы мог представить, что за красивой жизнью в Instagram скрывается настоящая драма? Никто из соседей и друзей не видел, чтобы Дмитрий и Кристина ругались и ссорились. Они вообще редко появлялись на людях. 

Последняя публикация Кристины Журавлевой датирована 3 апреля. Это было не похоже на блогера. Родные и близкие стали звонить ее мужу, но тот сказал, что жена от него ушла и не хочет, чтобы ее искали. 

16 апреля тело 28-летней Журавлевой было найдено в лесу Арамиля. Проезжающий мимо водитель остановился по нужде, отошел на 10 метров от дороги и увидел лежащую на земле женщину, одетую в спортивный костюм. Мужчина позвонил в полицию. Две недели полиция не могла установить личность погибшей. Журавлева просто не была в розыске. После того как тело опознали, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Дмитрия задержали, и он стал основным подозреваемым по делу.

7 мая он сознался в убийстве жены на почве семейных конфликтов. По данным СМИ, Журавлев заявил, что причиной стали скандалы, которые устраивала его супруга. 5 апреля произошла очередная ссора. Дмитрий задушил Кристину прямо в их доме, а спустя четыре дня, в ночь на 9 апреля, спрятал тело в лесу, пишет "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на данные следствия. После он обратился в дежурную часть территориального ОВД и заявил об исчезновении супруги.

Из близких родных у блогера осталась мать. Она живет в далеком поселке Ключевая за Нижними Сергами - это 140 километров от Екатеринбурга. Кристина навещала ее по выходным. В последнее время женщина много болела и перестала выходить на улицу, за ней ухаживал соцработник. Сейчас она находится у своей сестры.

Кристина Журавлева была похоронена на сельском кладбище в Ключевой. Местные жители рассказали журналистам, что народу на похоронах было очень мало, а вот цветов много.

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