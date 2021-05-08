Жизнь и смерть 28-летней красавицы-блогера, которую никто не искал

Ее история за считанные дни всколыхнула не только Екатеринбургскую область, где было найдено ее тело, но и всю Россию. Подобное обычно становится сюжетом романа или криминального детектива. Дело в том, что Кристина была убита, но ее тело обнаружили только через две недели. Опознали Журавлеву лишь еще через две недели. Как это стало возможным? Очень просто. 28-летнюю девушку никто не искал...
Кристина Журавлева полностью посвящала свою жизнь соцсетям. В них она публиковала многочисленные селфи, делилась событиями из своей жизни, обустройством дома и снимками с мужем Дмитрием. В комментариях к ним блогер писала о том, что любит супруга и счастлива с ним.
Издание "Екатеринбург онлайн" подробно рассказывает о знакомстве Кристины и Дмитрия. Оно произошло в 2014 году благодаря общему приятелю, который их и познакомил. А потом девушке потребовалась помощь с переездом, Дима вызвался помочь.
Кристина писала, что первый шаг она сделала сама и пригласила скромного Дмитрия в кино. После первого свидания они несколько часов болтали друг о друге возле дверей квартиры.
"Я кокетничала, а он, как дурачок, смотрел на меня и улыбался", - писала Журавлева в своем блоге.
Поженились они в 2015 году. Родные отметили в разговоре с журналистами, что Кристина и Дмитрий были замкнутыми. Они мало с кем общались. По словам матери Дмитрия, сам он "не хотел ни с кем общаться, кроме Кристины".
В 2018 году Кристина рассказала своим подписчикам, что они с мужем завели собаку Хэппи и построили дом. Блогер обо всем подробно рассказывала в Instagram с хештегом #журавушкиногнездышко. После они завели пуделя Брауни.
Блог Кристины наполнен забавными и смешными роликами, в которых Дмитрий танцует с женой на кровати или на Красной площади, делает фотосессию в осенних листьях или устраивает гонки в продуктовой корзине в супермаркете.
"Как-то меня попросили охарактеризовать нас тремя словами, и вот что получилось. Я - вулкан, страсть, латина. Димка - дом, черепаха, понимание", - цитирует Кристину "Екатеринбург онлайн".
Издание отмечает, что не все у молодой семьи было радужно. В последние годы Кристина и Дмитрий имели финансовые проблемы. В 2019 году Журавлева была признана банкротом. У нее было много просрочек по кредитам. Общая сумма составляла почти 650 тысяч рублей (7,2 тысячи евро). Дмитрий, как пишет "Медуза" со ссылкой на знакомых семьи, в последнее время нигде не работал, Кристина зарабатывала на своем блоге. Мужчина был замкнутым, он не общался с родными и не был нигде официально трудоустроен. Знакомые вспомнили, что Дмитрий когда-то работал таксистом, но ушел из сервиса после аварии на автомобиле.