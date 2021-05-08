Жизнь и смерть 28-летней красавицы-блогера, которую никто не искал

Ее история за считанные дни всколыхнула не только Екатеринбургскую область, где было найдено ее тело, но и всю Россию. Подобное обычно становится сюжетом романа или криминального детектива. Дело в том, что Кристина была убита, но ее тело обнаружили только через две недели. Опознали Журавлеву лишь еще через две недели. Как это стало возможным? Очень просто. 28-летнюю девушку никто не искал...

Кристина Журавлева полностью посвящала свою жизнь соцсетям. В них она публиковала многочисленные селфи, делилась событиями из своей жизни, обустройством дома и снимками с мужем Дмитрием. В комментариях к ним блогер писала о том, что любит супруга и счастлива с ним.

Издание "Екатеринбург онлайн" подробно рассказывает о знакомстве Кристины и Дмитрия. Оно произошло в 2014 году благодаря общему приятелю, который их и познакомил. А потом девушке потребовалась помощь с переездом, Дима вызвался помочь.

Кристина писала, что первый шаг она сделала сама и пригласила скромного Дмитрия в кино. После первого свидания они несколько часов болтали друг о друге возле дверей квартиры.

"Я кокетничала, а он, как дурачок, смотрел на меня и улыбался", - писала Журавлева в своем блоге.

Поженились они в 2015 году. Родные отметили в разговоре с журналистами, что Кристина и Дмитрий были замкнутыми. Они мало с кем общались. По словам матери Дмитрия, сам он "не хотел ни с кем общаться, кроме Кристины".

В 2018 году Кристина рассказала своим подписчикам, что они с мужем завели собаку Хэппи и построили дом. Блогер обо всем подробно рассказывала в Instagram с хештегом #журавушкиногнездышко. После они завели пуделя Брауни.

Блог Кристины наполнен забавными и смешными роликами, в которых Дмитрий танцует с женой на кровати или на Красной площади, делает фотосессию в осенних листьях или устраивает гонки в продуктовой корзине в супермаркете.

"Как-то меня попросили охарактеризовать нас тремя словами, и вот что получилось. Я - вулкан, страсть, латина. Димка - дом, черепаха, понимание", - цитирует Кристину "Екатеринбург онлайн".