Выступление музыканта из Латвии в Крыму оценит Служба госбезопасности

Служба подтвердила агентству LETA, что этот случай им известен и его оценивают в соответствии с компетенцией учреждения. В настоящее время СГБ не дает более подробных комментариев по этому делу.

При этом в СГБ напомнили, что Автономная Республика Крым - это неотъемлемая часть Украины. В 2014 году Россия осуществила незаконную аннексию, в ответ на которую Европейский Союз в отношении нескольких лиц ввел санкции за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Принимая во внимание эти обстоятельства, СГБ призывает жителей Латвии не путешествовать в Крым, а также осознавать, что за нарушение санкций, введенных ЕС, предусмотрена уголовная ответственность.

Из информации в Сети следует, что на фестивале "Дорога на Ялту" Лемежис и российский артист Денис Майданов исполнили песню "Баллада о солдате".

Схожий случай ранее

Аналогичный спорный случай привлек внимание СГБ и в 2017 году. Архивы агентства LETA показывают, что в то время бывший директор Рижского цирка Лолита Липинска входила в состав жюри циркового фестиваля в Луганске на востоке Украины, который контролировали промосковские боевики.

Тогда СГБ заявила, что любая поддержка мероприятий в Донбассе, в той части, что находится под контролем незаконных вооруженных прокремлевских групп, не способствует разрешению украинского конфликта и противоречит поддержке Латвией территориальной целостности Украины. В службе также отметили, что те, кто оказывают поддержку или принимают участие в мероприятиях в этой части Донбасса, находятся в поле зрения СГБ из-за высоких контрразведывательных рисков.

Кто такой Янис Лемежис

Согласно архиву LETA, Лемежис - певец, композитор и мультиинструменталист. Свою карьеру музыкант начал как пианист в группе Феликса Кигелиса, выступая с артистами, известными в Латвии и за рубежом.

Также он, например, в 2016 году был среди участников концерта на праздновании разгрома нацистов, организованного объединением 9maijs.lv в Риге, в Пардаугаве, у памятника воинам Советской армии.