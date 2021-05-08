В Сети обсуждают слова Елены Малышевой: "В блокадном Ленинграде полных не было"

По данным портала URA.ru, одна из подписчиц Малышевой пожаловалась на размер пенсии. Женщина отмечала, что она не может себе позволить питаться так, как советует Елена или купить ее курс по похудению.

Телеведущая в ответе напомнила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей. Малышева призвала не искать оправдание подобным образом. Она указала, что набору веса способствует чрезмерное потребление калорийной пищи. Издание URA.ru отмечает, что позднее пост был удален.

"Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!" - цитирует СМИ телеведущую.

Следом на Малышеву обрушился шквал критики. Фолловеры были возмущены. Они отмечали, что теледоктор не понимает, как это жить на пенсию в восемь тысяч рублей, а упоминание о блокадном Ленинграде они и вовсе находят бессовестным.