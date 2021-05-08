Рэпер Слава КПСС собрался выдвигаться на выборы в Госдуму РФ
Во время стрима на YouTube российский рэпер Слава КПСС (наст. имя - Вячеслав Машнов) заявил, что собрался выдвигаться на выборы в Государственную думу РФ.
Во время стрима на YouTube российский рэпер Слава КПСС (наст. имя - Вячеслав Машнов) заявил, что собрался выдвигаться на выборы в Государственную думу РФ.
Артист отметил, что собирается принять участие в выборах от партии "Зеленая альтернатива".
"Я пообщался со своими друзьями из партии "Зеленая альтернатива", там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы", - цитирует Славу Lenta.ru.
Его выдвижение подтвердили в партии. Как сообщил "Дождю" пресс-секретарь "Зеленой альтернативы" Михаил Гайдай, сейчас руководство партии обсуждает, будет ли артист выдвигаться по партийному списку или же по одномандатному округу.
Издание "КоммерсантЪ" указывает, что партия "Зеленая альтернатива" была создана в декабре 2019 года и до марта 2020 года существовала лишь как общественное движение. "Зеленая альтернатива" является участником движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"), родоначальником которого была известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.
В марте 2020 года прошел учредительный съезд партии и стало известно о 48 отделениях партии в регионах. Эксперты говорят, что у партии есть шансы преодолеть барьер в 3%.
Напомним, Слава КПСС (наст. имя - Вячеслав Машнов) - 30-летний хип-хоп-исполнитель из Хабаровска. Известен также под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька.
В феврале 2021 года Слава КПСС был замечен на акциях в поддержку Алексея Навального. Рэпер скандировал лозунги "Бузову - в Госдуму!", а еще призывал посадить ее бывшего парня - блогера Давида Манукяна - в тюрьму. Помимо этого, он попросил всех подписаться на него в TikTok.