Рэпер Слава КПСС собрался выдвигаться на выборы в Госдуму РФ

Артист отметил, что собирается принять участие в выборах от партии "Зеленая альтернатива".

"Я пообщался со своими друзьями из партии "Зеленая альтернатива", там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы", - цитирует Славу Lenta.ru.

Его выдвижение подтвердили в партии. Как сообщил "Дождю" пресс-секретарь "Зеленой альтернативы" Михаил Гайдай, сейчас руководство партии обсуждает, будет ли артист выдвигаться по партийному списку или же по одномандатному округу.

Издание "КоммерсантЪ" указывает, что партия "Зеленая альтернатива" была создана в декабре 2019 года и до марта 2020 года существовала лишь как общественное движение. "Зеленая альтернатива" является участником движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"), родоначальником которого была известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

В марте 2020 года прошел учредительный съезд партии и стало известно о 48 отделениях партии в регионах. Эксперты говорят, что у партии есть шансы преодолеть барьер в 3%.