Противники мероприятий 9 мая принесли в парк Победы гроб и венок

"Отнесли "освободителям" инсталляцию 9 мая как напоминание, что ничего не забыто. Стыдно за мягкотелость Рижской думы и Мартиньша Стакиса", - написал он.

Очевидец этого происшествия Светлана Зимина-Гинтер в социальной сети Facebook сообщила, что активисты водрузили гроб "прямо в цветы у подножья монумента, сфоткались и скрылись на автомобиле".

По словам очевидицы, тут же была вызвана полиция, забравшая муляж гроба. Со ссылкой на представителя Госполиции Гиту Гжибовску, она добавила, что по факту случившегося полиция начала ведомственную проверку.