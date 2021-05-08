Сб, 8.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
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Противники мероприятий 9 мая принесли в парк Победы гроб и венок

ФОТО: https://twitter.com/ainissprogis

Противники празднований 9 мая у памятника освободителям Риги в парке Победы принесли туда гроб и венок. Соответствующие фото появились в микроблоге Twitter активиста Айниса Спрогиса. 

"Отнесли "освободителям" инсталляцию 9 мая как напоминание, что ничего не забыто. Стыдно за мягкотелость Рижской думы и Мартиньша Стакиса", - написал он. 

Очевидец этого происшествия Светлана Зимина-Гинтер в социальной сети Facebook сообщила, что активисты водрузили гроб "прямо в цветы у подножья монумента, сфоткались и скрылись на автомобиле".

По словам очевидицы, тут же была вызвана полиция, забравшая муляж гроба. Со ссылкой на представителя Госполиции Гиту Гжибовску, она добавила, что по факту случившегося полиция начала ведомственную проверку.

Не дожидаясь ограничений и запретов, народ ещё вчера начал возлагать цветы к памятнику освободителям от...

Опубликовано Светланой Зиминой-Гинтер Суббота, 8 мая 2021 г.
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