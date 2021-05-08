Противники мероприятий 9 мая принесли в парк Победы гроб и венок
Противники празднований 9 мая у памятника освободителям Риги в парке Победы принесли туда гроб и венок. Соответствующие фото появились в микроблоге Twitter активиста Айниса Спрогиса.
Противники празднований 9 мая у памятника освободителям Риги в парке Победы принесли туда гроб и венок. Соответствующие фото появились в микроблоге Twitter активиста Айниса Спрогиса.
"Отнесли "освободителям" инсталляцию 9 мая как напоминание, что ничего не забыто. Стыдно за мягкотелость Рижской думы и Мартиньша Стакиса", - написал он.
Aiznesām "atbrīvotājiem" 9.maija instalāciju kā atgādinājumu tam, ka nekas nav aizmirsts. Kauns par @RigasDome un @MStakis mīkstmiesību. #9may #9maijs #9май pic.twitter.com/tUPMNSfSIW— Ainis Sproģis (@ainissprogis) May 7, 2021
Очевидец этого происшествия Светлана Зимина-Гинтер в социальной сети Facebook сообщила, что активисты водрузили гроб "прямо в цветы у подножья монумента, сфоткались и скрылись на автомобиле".
По словам очевидицы, тут же была вызвана полиция, забравшая муляж гроба. Со ссылкой на представителя Госполиции Гиту Гжибовску, она добавила, что по факту случившегося полиция начала ведомственную проверку.
Не дожидаясь ограничений и запретов, народ ещё вчера начал возлагать цветы к памятнику освободителям от...Опубликовано Светланой Зиминой-Гинтер Суббота, 8 мая 2021 г.