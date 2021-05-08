За ограбление аптеки в Олайне предположительно задержан сотрудник NMPD

Напомним, благодаря предоставленной жителями информации, Госполиция задержала мужчину, разыскиваемого по подозрению в ограблении аптеки в Олайне.

Глава NMPD Лиене Ципуле рассказала агентству LETA, что, увидев фотографию мужчины в Facebook у Госполиции, она опознала сотрудника службы и проинформировала об этом полицию. 1

"От полиции я еще не получила подтверждения, что задержанный сегодня мужчина - сотрудник нашей службы", - сказала Ципуле.

Она указала, что в случае, если задержанный - сотрудник NMPD, то ограбление в аптеке он совершил вне рабочего времени. Ципцуле сказала, что сотрудник начал работать в службе помощником врача недавно. Он не сертифицирован. "Если подтвердится факт, что это наш работник, он незамедлительно будет уволен", - пояснила директор NMPD.

Она отметила, что похищение медикаментов в аптеке свидетельствует о том, насколько строгий учет медикаментов в NMPD и работникам они не доступны.

RUS TVNET уже сообщал, что в пятницу, 7 мая, около 17:27 в Олайнский участок Рижского регионального управления Госполиции поступил вызов в аптеку в Олайне, где мужчина в маске угрожал фармацевту предметом, похожим на оружие, и украл пять упаковок строго контролируемых медикаментов.