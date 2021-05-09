Участнице Pussy Riot Никульшиной назначены пять суток административного ареста

По его словам, речь идет о статье 19.3 КоАП РФ - о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Гильманов пообещал обжаловать решение.

Веронику Никульшину задержали 7 мая при выходе из дома. В протоколе говорилось, что она отказалась предъявить полицейским свой паспорт. Между тем на видео, которые выложило издание "Открытые медиа", видно, что девушку ведут к автозаку, в руке у нее - документы.

Задержание из-за "намерений"

Как следует из протокола, Никульшину задержали из-за "намерений" совершить "противоправные действия", связанные с нарушением общественного порядка на мероприятии, приуроченном к Дню Победы.

По версии Telegram-канала "112", участницы Pussy Riot во время репетиции парада якобы должны были в форменной одежде выбежать на дорогу и перекрыть движение техники.

Сама Никульшина утверждала, что 7 мая планировала снимать документальное кино в районе репетиции парада Победы в Москве.

Акция с участием Никульшиной и радужные флаги