Обломки китайской космической ракеты упали в Индийский океан

Фрагмент ракеты-носителя Long March 5B Yao-2 весом 18 тонн вошел в атмосферу незадолго до полшестого утра по латвийскому времени.
На прошлой неделе ракета-носитель вывела на орбиту главный модуль новой космической станции Китая.
Затем ракета вышла на временную орбиту, облетев Землю за 90 минут. Однако точно определить, когда и где она вошла в атмосферу, не удалось. Поэтому возникли опасения, что обломки ракеты могут упасть на населенные пункты.
Однако большинство экспертов заявили, что ракета упадет в океан, поскольку 70% поверхности Земли покрыто водой.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что вооруженные силы США не планируют сбивать ракету, а также надеются, что она приземлится в океане.
В мае 2020 года, через шесть дней после первого полета Long-March 5B, ее обломки рухнули в одной из западноафриканских стран - в Кот-д'Ивуаре, повредив несколько домов в некоторых деревнях.