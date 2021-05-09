Вс, 9.05.2021
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Лиене Ципуле, руководитель NMPD

Обломки китайской космической ракеты упали в Индийский океан

ФОТО: Unsplash

Большой фрагмент космической ракеты Китая в воскресенье, 9 мая, при входе в атмосферу Земли распался, а его обломки упали в Индийский океан к западу от Мальдив, заявили должностные лица Китая.

Фрагмент ракеты-носителя Long March 5B Yao-2 весом 18 тонн вошел в атмосферу незадолго до полшестого утра по латвийскому времени.

На прошлой неделе ракета-носитель вывела на орбиту главный модуль новой космической станции Китая.

Затем ракета вышла на временную орбиту, облетев Землю за 90 минут. Однако точно определить, когда и где она вошла в атмосферу, не удалось. Поэтому возникли опасения, что обломки ракеты могут упасть на населенные пункты.

Однако большинство экспертов заявили, что ракета упадет в океан, поскольку 70% поверхности Земли покрыто водой.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что вооруженные силы США не планируют сбивать ракету, а также надеются, что она приземлится в океане.

В мае 2020 года, через шесть дней после первого полета Long-March 5B, ее обломки рухнули в одной из западноафриканских стран - в Кот-д'Ивуаре, повредив несколько домов в некоторых деревнях.

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