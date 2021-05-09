Дмитрий Назаров раскритиковал стиль празднования 9 мая в России. Это вызвало жаркие споры

На видео Назаров читает собственное стихотворение о том, что России не нужен показной парад военной техники с бесконечными репетициями: "Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья. Парад запретов и оград".

Его слова вызвали гнев со стороны подписчиков. Некоторые пользователи Сети оставляют гневные комментарии и даже пишут угрозы за неуважение к празднику День Победы. Часть людей осудила актера, а руководитель телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала Назарова русофобом.

В Госдуме РФ решили, что у Назарова, возможно, не все в порядке с психическим здоровьем.

Так, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил "Подъему", что пытается отнестись к данной ситуации "с пониманием", так как списывает ее на усталость человека от пандемии коронавируса. Об этом пишет "Московский комсомолец".

О стихотворении Дмитрия Назарова высказались Галина Польских, Сергей Жигунов и Михаил Боярский.

Польских отказалась комментировать изречения Назарова. Для нее подобные заявления выглядят абсурдными. В двухлетнем возрасте она потеряла отца, а спустя пять лет после тяжелой болезни умерла ее мать.

Сергей Жигунов полагает, что настроение Назарова основано на совершенно иных вещах. Это не совсем имеет отношение к Параду Победы, да и к самому празднику.

Актер Михаил Боярский признался, что не знает, кто такой Назаров. Артист отметил, что считает День Победы святым праздником и парад необходим.

"Это традиция нашего народа, и изменять ее можно только в каких-то экстренных случаях, но сейчас, когда пандемия пошла на спад - надо проводить", - цитирует его РИА "Новости".

В эфире телеканала "Дождь" Дмитрий Назаров рассказал о своем истинном отношении к 9 мая.

Он подчеркивает, что ветеранам войны необходима реальная помощь: "Почти миллиард рублей, который потрачен, можно было бы потратить на газификацию домов ветеранов, на водопровод, чтобы они не ходили к колонке, на туалеты, в конце концов. 10 тысяч - это какая-то бессмысленная подачка. Можно было бы раздать всем побольше и вообще заниматься их проблемами всерьез, а не раз в году - на 9 мая".

Актер объяснил, что сам очень чтит память о Дне Победы, но думает, что из него "нельзя устраивать "мракобесие". Назаров отметил, что не считает, что парад не нужен, он полагает, что он создан бессмысленно. На обвинения в русофобии Назаров ответил:

"Не понимаю, почему меня так трансформировали... 9 мая - это самый чистый и светлый праздник. Парад должен быть...

Я ни слова не сказал о том, что презираю День Победы, и люди, которые так реагируют, они лишены совести и ума". 18

Дмитрий Назаров заметил, что два дня все было нормально. Но, видимо, кто-то "дал команду", и на третий день посыпались гневные комментарии и угрозы в его адрес. Но артист отмечает, что не хочет наблюдать, как родные обворовывают ветеранов или как ветераны ради денег продают ордена.

Назаров объяснил, почему он не боится, что за его позицию его отстранят от ролей. "Глупость несусветная... Я ничего неправильного не сказал. Я сказал то, как думаю и чувствую", - указал актер.

Назаров подчеркнул, что он против того, что сейчас происходит с памятью о Дне Победы. Конечно, ему пишут не только хейтеры. Два дня подписчики его благодарили за смелость и правду, но на третий день появились боты и обозленные люди.

Он не знает, что ответить на слова в его адрес Тине Канделаки и Владимиру Соловьеву.

Последний в своем Telegram-канале отметил, что Назарову стоило бы проявить принципиальность, отказавшись от званий и оклада, "и уйти на вольные хлеба". Ведущий предложил актеру "вырваться из "лап государства" и взять с собой "созвучно мыслящих" коллег. К примеру, можно было бы создать "союз вольных театральных деятелей" и существовать на доход от своей творческой деятельности.