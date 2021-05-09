Вс, 9.05.2021
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"Было бы здорово сделать это снова": Кейли Куоко о возвращении "Теории большого взрыва"

Сериал "Теория большого взрыва", созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди, стартовал в 2007 году. Завершился он лишь в 2019. Всего за 12 сезонов было выпущено 279 серий. Сейчас появились слухи о его продолжении. 

История о физиках и их сексапильной соседке Пенни выходила в эфире канала CBS целых 12 лет.

Актриса Кейли Куоко в разговоре со СМИ отметила, что возможность продолжения "определенно будет открыта", но не в ближайшем будущем. Об этом пишет DailyMail.

Ей кажется, что съемки финального сезона были совсем недавно и еще рано объявлять о громком воссоединении. Кейли связывает слухи о продолжение ситкома с реюнионом сериала "Друзья".

"Я определенно готова сделать что-то подобное и сама", - отмечает она. 

Съемки в "Теории большого взрыва" она считает опытом, который изменил жизнь для нее и ее коллег: "Было бы здорово сделать это снова для наших фанатов, потому что у нас была такая потрясающий фан-клуб, который так долго оставался с нами".

Тем не менее блондинке хочется пожелать себе и другим актерам новых проектов. Например, Кейли озвучивала Харли Квинн в мультсериале DC и появилась в новом шоу на канале HBO Max "Стюардесса". За эту работу актриса получила "Золотой глобус" и SAG.

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