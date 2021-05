Фото ⟩ Гей-брак, откровенные фотосессии и свой виноградник: как живут звезды "Теории большого взрыва"

Говарда Воловица сыграл актер Саймон Хелберг. Его персонаж в первых сериях - это похотливый инженер, а после - примерный семьянин и любящий отец. В 2014 году Саймон представил публике свой режиссерский дебют - комедийную мелодраму "Не видать нам Париж как своих ушей" (We'll Never Have Paris), в которой, подражая Вуди Аллену, сыграл закомплексованного еврея, остро переживающего кризис среднего возраста.