30-летний радиоведущий подрабатывал на стройке. Все закончилось комой и смертью

29 апреля по рабочей необходимости Максим отправился на оптовую базу в Советском районе. Правоохранительные органы не раскрывают детали, но несчастье произошло в месте, где продают металлопрокат и строительные материалы.

По информации "Городских вестей", Максиму на голову упала тяжелая металлическая конструкция - производственный станок. Он сразу был госпитализирован в областную больницу. Травмы у Рогачева были критическими. Он лишился половины лица, и врачам пришлось собирать его по частям.

После 13-часовой операции Рогачев был введен в медикаментозную кому. В ней он провел три недели. Спустя неделю после несчастного случая, 27 апреля, родные начали искать доноров крови для Максима, однако переливания и усилия врачей не увенчались успехом.

Родные сообщили, что на прошлой неделе у Максима была остановка сердца, но его удалось реанимировать. Несмотря на усилия врачей, 9 мая мужчины не стало.

У Максима Рогачева осталась любящая супруга, близкие и коллеги. В ближайшее время состоятся похороны.