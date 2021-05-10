Пн, 10.05.2021
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Бывший главврач омской больницы, в которой лечили Навального, найден живым

ФОТО: AFP/SCANPIX

В России министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший без вести во время охоты 7 мая, нашелся живым. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщается, Мураховский сам нашел дорогу к людям в районе села Баслы. По сведениям пресс-службы, он находится в нормальном состоянии и сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района.

Как сообщалось, в Омской области три дня искали главу регионального Минздрава Александра Мураховского, который уехал на охоту и пропал. Ранее Мураховский был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска, куда после предполагаемого отравления в конце августа прошлого года доставили политика Алексея Навального.

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