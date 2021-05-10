Из-за чего Netflix и Amazon бойкотируют "Золотой глобус" и Голливудскую ассоциацию иностранной прессы?

Стриминговые компании отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию "Золотой глобус". Об этом пишет Deadline.

HFPA присуждает премию "Золотой глобус". К примеру, сейчас среди 86 членов ассоциации нет темнокожих журналистов. Руководство организации обещает это изменить, передает The Hollywood Reporter.

Глава Netflix Тед Сарандос объявил, что сотрудничества не будет до тех пор пока не наступят изменения.

6 мая 75 из 86 членов ассоциации проголосовали за реорганизацию. В ее состав пообещали принять не менее 20 новых членов до конца года, сделав акцент на темнокожих журналистах.

Но, в Netflix считают, что этого недостаточно.

"Всем нам предстоит еще много работы, чтобы создать справедливую и инклюзивную индустрию. Но Netflix и многие талантливые авторы, с которыми мы работаем, не могут игнорировать коллективную неспособность HFPA безотлагательно и со всей строгостью разобраться с важнейшими проблемами", - цитирует Сарандоса Esquire.

Его мнение разделяет и глава Amazon Studios Дженнифер Салке. В своб очередь, голливудская актриса Скарлетт Йоханссон не сотрудничает с HFPA уже давно из‑за вопросов, которые задают журналисты организации. Часто они носят бывают сексистскими, а некоторые замечания, граничат с домогательствами.

"Из‑за этого я на протяжении нескольких лет отказывалась участвовать в их пресс-конференциях в поддержку своих новых фильмов", - рассказала актриса.