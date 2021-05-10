В Эстонии снимают экшн-триллер, в ролях звезды из "Гарри Поттера" и "Дюнкерка"

Съемки этого фильма планировали начать осенью 2020 года, но из-за ограничений Covid-19 и неожиданной смерти Дайаны Ригг, которая должна была играть одну из главных ролей, съемки пришлось перенести.

К настоящему моменту известно, что в фильме задействованы следующие актеры: Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере; Иэн Харт, сыгравший в фильме "Побег из Претории" в роли Дениса Голдберга; Ниам Алгар и Том Глинн-Карди.

Действия фильма разворачиваются в последние дни Второй мировой войны. Под руководством женщины-офицера Браны Васильевой небольшой отряд советских солдат должен перевезти останки Гитлера из Берлина в СССР, но по пути на них нападают немецкие партизаны. Васильева и другие выжившие должны прорваться, чтобы их "груз" не попал в руки атакующих и не был навсегда похоронен, чтобы скрыть правду о смерти Гитлера.

Британско-эстонский триллер написан и режиссируем Мэтью Джеймсом Уилкинсоном, который также является продюсером фильма вместе с Полом Хиггинсом.

Сопродюсером значится эстонец Иво Фелт, который является хорошим другом Уилкинсона и чьи фильмы "Фехтовальщик" и "Мандарины" были номинированы на премии Золотой Глобус и Оскар.

По словам Фелта, съемочный процесс будет происходить не в самом сердце Таллинна: "Мы не будем снимать в Таллинне, скорее всего, на природе и в небольших поселениях, многие сцены будут происходить в лесу. Вероятно, мы построим декорации, которые будем комбинировать с имеющимися строениями".

Причина, по которой крупные кинематографисты все чаще обращают внимание на Эстонию, довольно проста: экономическая. Наше государство возмещает кинематографистам до 30% расходов, понесенных в Эстонии, что, разумеется, очень удобно, особенно в коронакризис.