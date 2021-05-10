В Риге некоторые почтовые отделения начнут работать по субботам

Упомянутые выше отделения будут открыты по субботам столько, сколько потребуется, в зависимости от потока, а другие почтовые отделения будут готовы работать по субботам, если это необходимо.

Оборот предприятия Latvijas pasts в прошлом году, по предварительным данным, составил 93,146 млн евро, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году, а прибыль компании увеличилась на 55,3% - до 2,313 млн евро.