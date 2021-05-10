В Риге некоторые почтовые отделения начнут работать по субботам
С 15 мая по субботам будут открыты 14 самых загруженных рижских почтовых отделений Latvijas pasts, сообщили агентству LETA на предприятии.
С 15 мая по субботам будут открыты 14 самых загруженных рижских почтовых отделений Latvijas pasts, сообщили агентству LETA на предприятии.
Отныне по субботам будут работать следующие рижские почтовые отделения:
По словам представителей Latvijas pasts, клиентам рекомендуется использовать субботу именно для получения посылок.
Оборот предприятия Latvijas pasts в прошлом году, по предварительным данным, составил 93,146 млн евро, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году, а прибыль компании увеличилась на 55,3% - до 2,313 млн евро.
Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг в Латвии, обслуживая более 600 пунктов предоставления почтовых услуг. Latvijas pasts - это полностью государственное предприятие, на котором работает более 4000 сотрудников.