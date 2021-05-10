Пн, 10.05.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

В Риге некоторые почтовые отделения начнут работать по субботам

ФОТО: LETA

С 15 мая по субботам будут открыты 14 самых загруженных рижских почтовых отделений Latvijas pasts, сообщили агентству LETA на предприятии.

Отныне по субботам будут работать следующие рижские почтовые отделения:

  • 5-е почтовое отделение на улице Тилта, 11, к-3,
  • 13-е почтовое отделение на улице Кр. Валдемара, 145, к-1,
  • 15-е почтовое отделение на улице Августа Домбровского, 34,
  • 16-е почтовое отделение на улице Стурманю, 25,
  • 21-е почтовое отделение на улице Улброкас, 7,
  • 24-е почтовое отделение на Бривибас гатве, 430a,
  • 29-е почтовое отделение на улице Русес, 9,
  • 35-е почтовое отделение на улице Сеску, 2а,
  • 39-е почтовое отделение на Бривибас гатве, 211,
  • 55-е почтовое отделение на улице Цемента, 12,
  • 58-е почтовое отделение на улице Дижозолу, 21,
  • 82-е почтовое отделение на улице Августа Деглава, 120,
  • 83-е почтовое отделение на улице Дзирциема, 1а,
  • рижский пункт доставки посылок на улице Католю, 31.

По словам представителей Latvijas pasts, клиентам рекомендуется использовать субботу именно для получения посылок.

Упомянутые выше отделения будут открыты по субботам столько, сколько потребуется, в зависимости от потока, а другие почтовые отделения будут готовы работать по субботам, если это необходимо.

Оборот предприятия Latvijas pasts в прошлом году, по предварительным данным, составил 93,146 млн евро, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году, а прибыль компании увеличилась на 55,3% - до 2,313 млн евро.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг в Латвии, обслуживая более 600 пунктов предоставления почтовых услуг. Latvijas pasts - это полностью государственное предприятие, на котором работает более 4000 сотрудников.

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