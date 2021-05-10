"Привитые безопаснее непривитых": правительство может принять решение о послаблениях для вакцинированных

Премьер-министр подчеркнул, что темпы вакцинации растут ежедневно, достигнув 72 000 прививок в неделю. При этом он подчеркнул, что количество привитых в 100 000 человек в неделю еще не достигнуто.

Премьер поблагодарил вакцинаторов и получателей вакцин, добавив, что это важный процесс, потому что вакцина дает иммунитет, который позволит выйти из кризиса.

Кариньш заявил, что в этот четверг правительство рассмотрит, какие ограничения могут быть сняты для тех, кто полностью вакцинирован от Covid-19.

"Они не представляют собой такую же угрозу, как непривитые люди. Правительство должно четко определить, чтобы люди понимали, для чего им надо вакцинироваться", 9

- отметил премьер.

Кариньш призвал жителей идти на вакцинацию, чтобы обеспечить в Латвии коллективный иммунитет и вместе выйти из кризиса Covid-19.

В конце апреля правительство решило, что представителям медицинского и педагогического персонала, полностью вакцинированным от Covid-19, а также других профессий, больше не будет обязательно проходить рутинные скрининговые тесты для работы.

Как LETA было проинформировано Министерством здравоохранения, учитывая, что легкие случаи заболевания могут возникать и после вакцинации и для своевременного выявления бессимптомных инфекций, вакцинированный человек должен будет пройти тест на Covid-19 в течение недели после контакта с инфицированный человек.

Также сохраняется условие, что человек с Covid-19 может игнорировать самоизоляцию, приехав из страны с высокой распространенностью Covid-19. Однако в случае вакцинированных лиц такое исключение еще не предоставлялось до тех пор, пока не был достигнут достаточный охват вакцинацией для широкой общественности, особенно для групп риска. Это связано с тем, что инфекции Covid-19 продолжают выявляться даже после полной вакцинации, особенно с новыми штаммами вируса, что создает риск того, что вакцинированные лица могут занести в страну новые штаммы Covid-19, что создает высокий риск заражения населения, особенно в группах риска.

Различные послабления для жителей, вакцинированных от Covid-19, могут быть установлены, когда охват вакцинацией в Латвии достигнет 30-40%, заявлял ранее советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспар Берзиньш.

Глава Минздрава Даниэль Павлютс уточнил, что послабления могут быть введены, когда в Латвии вакцинируют 600 000 и более человек. Согласно предыдущим прогнозам Павлютса, такой охват вакцинации может быть достигнут к середине июня или даже раньше.

Правительство рассмотрит связанные с коронавирусом вопросы в четверг

Правительство рассмотрит вопросы, связанные с Covid-19, в четверг, 13 мая, в 10:00. Об этом LETA сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Рейнис Гравитис.

В свою очередь, группа оперативного управления во главе с главой Государственной канцелярии Янисом Цитсковским продолжает работу над решениями, необходимыми для управления Covid-19.

Уже сообщалось, что специалисты Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Детской клинической университетской больницы (BKUS), Университетской клинической больницы Паула Страдиня (PSKUS) и Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) обратились в Сейм и Кабинет министров с открытым письмом, в котором выразили озабоченность по поводу текущей эпидемиологической ситуации и необходимых мер для предотвращения быстрого роста заболеваемости.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) заявил журналистам, что с учетом того, что распространенность Covid-19 в Латвии растет, а эпидемиологическая ситуация ухудшается, правительство должно быть готово запустить "концепцию D +" для введения более строгих ограничений.