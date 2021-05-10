Автобусами и поездами пользуется в два раза меньше жителей, чем до пандемии, самолетами - только 9%

Министр отметил, что данные статистики указывают на то, что кризис, вызванный пандемией в транспортном секторе, совершенно точно не закончился, и его влияние все еще очень велико.

Линкайтс рассказал, что в первом квартале этого года количество пассажиров в поездах и автобусах по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 55%, а количество пассажиров, обслуженных в международном аэропорту "Рига", упало более чем на 91%, поэтому преждевременно говорить об уменьшении поддержки в транспортной отрасли.