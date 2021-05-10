Пн, 10.05.2021
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Инета, жительница Латвии

Приближается Ночь музеев! В этом году ее даже можно будет посетить очно

Ночь музеев в филиале Национального музея истории Латвии Dauderi ФОТО: Zane Bitere / LETA

В условиях необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности Ночь музеев 15 мая пройдет в виртуальной среде и в виде экспозиций под открытым небом, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Кокале рассказала, что в этом году в Ночи музеев примут участие 60 латвийских музеев, которые предложат различные мероприятия в виртуальной среде, а также экспозиции под открытым небом в городской среде. В 2021 году латвийские музеи в 16-й раз проведут мероприятия Ночи музеев. В прошлом году, чтобы ограничить распространение Covid-19 в условиях чрезвычайного положения, Ночь музеев в Латвии была отменена.

По словам министра культуры Науриса Пунтулиса, Ночь музеев до сих пор знаменовала начало лета - около четверти миллиона жителей со всей Латвии могли посещать различные ночные культурные мероприятия в музеях и других объектах культурного наследия.

"В этом году музеи специально работали над тем, чтобы предлагать решения, которые соответствуют эпидемиологической ситуации - виртуальные возможности для просмотра музейных экспозиций, участие в различных онлайн-дискуссиях, а также музейные выставки под открытым небом", - сказал министр культуры.

В этом году

В этом году темой Ночи музеев являются границы - призыв к выделению границ как аспектов культурного наследия.

По словам Кокале, программа Ночи музеев предназначена для индивидуального посещения, без скопления людей. Организаторы мероприятий обязуются контролировать и напоминать посетителям, что при посещении экспозиций под открытым небом необходимо строго соблюдать дистанцию, а в случае, если на территории музея находится больше посетителей и не соблюдается дистанция в два метра, необходимо использовать защитные маски.

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