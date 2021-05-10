Приближается Ночь музеев! В этом году ее даже можно будет посетить очно

Кокале рассказала, что в этом году в Ночи музеев примут участие 60 латвийских музеев, которые предложат различные мероприятия в виртуальной среде, а также экспозиции под открытым небом в городской среде. В 2021 году латвийские музеи в 16-й раз проведут мероприятия Ночи музеев. В прошлом году, чтобы ограничить распространение Covid-19 в условиях чрезвычайного положения, Ночь музеев в Латвии была отменена.

По словам министра культуры Науриса Пунтулиса, Ночь музеев до сих пор знаменовала начало лета - около четверти миллиона жителей со всей Латвии могли посещать различные ночные культурные мероприятия в музеях и других объектах культурного наследия.

"В этом году музеи специально работали над тем, чтобы предлагать решения, которые соответствуют эпидемиологической ситуации - виртуальные возможности для просмотра музейных экспозиций, участие в различных онлайн-дискуссиях, а также музейные выставки под открытым небом", - сказал министр культуры.

В этом году

В этом году темой Ночи музеев являются границы - призыв к выделению границ как аспектов культурного наследия.