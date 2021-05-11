Популярный латвийский рэпер обвинен в домашнем насилии: ротация его песен на радио приостановлена

"Я приняла решение выйти из насильственных отношений. На данный момент я все еще несу за это наказание в виде игнорирования наших детей, в том числе в финансовом отношении. Да, я связывалась и действовала так, как предлагают все - полиция, NVO, юристы и т. д., но долги растут", - написала в Twitter основатель театра Tea Tree, мать двоих детей и супруга участника группы Singapūras satīns Майрита Росицка (замужем за музыкантом Кристапом Струбергсом).

Женщина объяснила, что работать она не может, потому что младший ребенок еще мал для детского сада. Ей нужна няня, а помощи нет никакой.

Sveiki! Esmu pieņēmusi lēmumu aiziet no vardarbīgām attiecībām. Šobrīd tieku joprojām par to sodīta no vainīgā puses ar klaju mūsu bērnu ignorēšanu, arī no finansiālās puses. — Mairita Rosicka (@my_rita) May 10, 2021

В завершении публикации женщина попросила финансовой поддержки. Она также указала, что в Латвии существуют проблемы с поддержкой людей, которые попали в подобные ситуации. Майрита готова об этом высказаться. 1

Кристап Струбергс никак не прокомментировал эти обвинения. На официальной странице группы появилось обращение: "Реагируя на недавние неправдивые обвинения в Сети, подчеркивая, что мы ПРОТИВ какого-либо насилия, мы также ПРОТИВ лжи и клеветы. Мы очень удивлены этому эмоциональному всплеску, который вылился из семейного дела. Нам как друзьям жаль, что вместо того, чтобы цивилизованным образом развестись, происходят публичные обвинения. Мы надеемся, что обе стороны найдут решение, с уважением и без использования клеветы. Развод никогда не бывает красивым, но и уродливым он не должен быть".

Atbildot uz internetā nesen publicētajiem nepatiesajiem apgalvojumiem, mēs esam stingri PRET jebkāda veida vardarbību, tieši tāpat kā mēs esam stingri PRET apmelošanu un nepatiesas informācijas izplatīšanu. — SINGAPŪRAS SATĪNS (@SingapurSatins) May 10, 2021

Майрита отреагировала на заявление группы: "В этом и есть причина, почему мне трудно выбраться, потому что все деструктивные решения до сих пор поддерживаются. Пусть у вас все удается, но мне надо думать, чем детей кормить".

Эти записи вызвали широкую дискуссию, в ходе которой многие выразили поддержку Майрите, но были и те, кто требовал оценки ситуации со стороны ответственных органов власти. 1

Коллега Струбергса DJ Rudd (Рудольф Будзе) написал: "В манипуляции легко поверить. (...) Мой друг и коллега публично унижен и оклеветан! И я защищаю его как человека".

В свою очередь подписчица с ником @AgitasLaiks указала, что сама оказывала помощь подруге. "Я против того, чтобы возить подругу в больницу, против написания заявлений в полицию, против разговоров с полицией, а также того, что меня дети видят чаще, чем родного отца. (...) Я надеюсь, что вам никого и никогда не надо будет возить в больницу, опасаясь за его здоровье, и никогда не будет бесед с полицией о вызовах из-за насилия в семье. Я там была. Я это делала".

В свою очередь Latvijas Radio 5 - Pieci.lv отреагировало на обвинения в адрес участника группы Singapūras satīns и на время приостановило ротацию их песен. 1