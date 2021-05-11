В Эстонии хотят ввести цифровую систему утилизации отходов: сортировка мусора станет обязательной

Согласно плану, в сборе отходов должна быть проведена четкая граница между уровнем отдельного человека и местного самоуправления: какие отходы нужно собирать по отдельности и где их можно сдать. Например, у дома можно сдать одни виды отходов, которые будут вывозиться, а остальной отсортированный мусор нужно будет сдавать на станцию приемки отходов. "Появится "Обзор моих отходов", как в налоговом департаменте, где есть все данные о человеке. Будут автоматически генерироваться выписки, по которым можно провести проверку, если возникнут подозрения. Например, если есть все данные, то можно сделать выписку из программы и обнаружить, например, что в том или ином квартирном товариществе образуется очень мало или, наоборот, очень много отходов, или в нем плохо сортируются отходы, сколько возникает смешанных бытовых отходов, - привел пример Хейнма. - Местное самоуправление автоматически будет получать информацию, и сам человек сможет следить, как выглядят его действия с отходами в сравнении со средним показателем по стране или самоуправлению. А самоуправление могло бы уже предоставлять льготы или вводить санкции на основании этого".