"На глазах слезы": Саманта Тина о репетиции на сцене "Евровидения"

"Поднявшись на сцену "Евровидения", я была так тронута, что на глаза навернулись слезы. Я поняла, что этот момент, к которому я шла так много лет, стоил того. Я счастлива! Я испытываю благодарность за эту возможность и сильную команду, что рядом со мной", - поделилась эмоциями Саманта.

Наряд Саманты Тины создавал Кашерс.

"Сценический наряд Саманты женственный, элегантный, достойный дивы, если так можно сказать. Изначально идея об образе Саманты как воинственной особы трансформировалась в женственность. Песня о том, что каждая женщина - это королева, у которой есть несколько сущностей - и романтическая, и воинственная. В наряде мы играем с зеленым цветом и различными фасонами", - объяснил дизайнер.

Особый акцент у Саманты сделан на перчатки с блестящими жемчужинками, которые делают движения ярче - особенно когда корона на голове. Второй особый акцент - это ожерелье, которое символизирует власть. Здесь Кашерс вдохновился Древним Египтом, когда шею королевы или богини украшало ожерелье, подчеркивающее ее статус.

На сцене вместе с Самантой бэк-вокалистки Кития Блума, Уна Даниела Айзгала и Паула Сайя. В составе делегации также консультант Юрис Матузелис и звукооператор Кришянис Гейданс. Прической и макияжем артистки занимается Яна Козлова.

Напомним, 65-й международный конкурс "Евровидение" пройдет в Нидерландах. В нем представлены 39 стран. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая.

Саманта Тина выступит с песней The Moon is Rising 20 мая под номером 15.