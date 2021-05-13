Норвегия официально исключает AstraZeneca из кампании вакцинации

Она сказала, что это решение было основано на рекомендации комитета экспертов и Норвежского института общественного здравоохранения (FHI), который рекомендовал исключить AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J) из кампании из-за риска очень редких, но серьезных побочных эффектов.

По словам Сульберг, Норвегия продлевает приостановку действия вакцины J&J, но еще не исключила ее из своей кампании вакцинации.

Норвегия еще не начала использовать вакцину J&J, но правительство рассматривает возможность предложения вакцины тем, кто хотел бы ее получить.

Рекомендации экспертного комитета частично основаны на текущей ситуации в Норвегии, где уровень заражения Covid-19 низкий по сравнению с другими странами.

Норвегия приостановила использование AstraZeneca 11 марта из соображений предосторожности, поскольку у нескольких вакцинированных образовались тромбы, которые в некоторых случаях приводили к смерти. К тому времени вакцину в Норвегии получили 138 000 человек.