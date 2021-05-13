Детская каракуля за 7 миллионов фунтов. История о том, как в Лондоне решили поменять дизайн станций метро

На рисунке изображен классический логотип лондонского метро, но стилизованный под неаккуратный скетч, что вызвало волну шуток в интернете. Проект был реализован в рамках программы для привлечения туристов, на которую выделили 7 миллионов фунтов. Теперь новый логотип можно увидеть в вестибюлях станции метро Piccadilly Circus.
Забавно, что автор творения Дэвид Хокни - один из самых дорогих художников с мировым именем. В 2018 году его картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была продана за 90 миллионов долларов.
Однако новую работу подписчики совсем не оценили, посчитав, что рисунок крайне странный и больше похож на детскую мазню в программе Paint. Они также подчеркнули, что на этот проект мэр города выделил 7 миллионов фунтов.
Забавные сравнения, а также ироничные шутки не заставили себя ждать, и Twitter охватил целый шквал "оригинальных" творений, конечно, выполненных в стиле "неаккуратного скетча".
"Готов продать вам этот оригинал Хокни за 750 фунтов, также рассмотрю обмен на PS5 (только дисковая версия). Пишите в ЛС", - пишет один из пользователей.
"Вы думаете, это хорошо... Дождитесь работы для станции Паддингтон!", - добавляет другой.
"Когда я получу свой чек?", - иронизирует еще один.
Более того, многих возмутило то, кого именно выбрали для реализации такого проекта. На взгляд пользователей Twitter, было бы справедливее выбрать молодых и малоизвестных художников, так как это поспособствовало бы их продвижению.
"Ах, как жаль, что в Лондоне нет кучи талантливых художников, у которых выдался очень трудный год и которым не помешал бы гонорар и внимание. А еще это было бы прекрасным примером разнообразия и единства в городе. (Кроме того, это дерьмо. Вас поимели)", - подытожил один из пользователей.