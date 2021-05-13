Детская каракуля за 7 миллионов фунтов. История о том, как в Лондоне решили поменять дизайн станций метро

На рисунке изображен классический логотип лондонского метро, но стилизованный под неаккуратный скетч, что вызвало волну шуток в интернете. Проект был реализован в рамках программы для привлечения туристов, на которую выделили 7 миллионов фунтов. Теперь новый логотип можно увидеть в вестибюлях станции метро Piccadilly Circus.

Brilliant work from David Hockney in Piccadilly—the first of a series of major art projects we’ve commissioned as part of our brand new #LetsDoLondon campaign. Lots more to come very soon! #DavidHockney pic.twitter.com/djW8BGSNuu — Mayor of London (@MayorofLondon) May 11, 2021

Забавно, что автор творения Дэвид Хокни - один из самых дорогих художников с мировым именем. В 2018 году его картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была продана за 90 миллионов долларов.

Однако новую работу подписчики совсем не оценили, посчитав, что рисунок крайне странный и больше похож на детскую мазню в программе Paint. Они также подчеркнули, что на этот проект мэр города выделил 7 миллионов фунтов.

Забавные сравнения, а также ироничные шутки не заставили себя ждать, и Twitter охватил целый шквал "оригинальных" творений, конечно, выполненных в стиле "неаккуратного скетча".

I’m prepared to sell you this Hockney original for £750, would also consider an exchange for a PS5 (disc version only). DM for details. pic.twitter.com/CLif09CaGe — G Division🏴‍☠️ (@Niner_Gang_) May 11, 2021

"Готов продать вам этот оригинал Хокни за 750 фунтов, также рассмотрю обмен на PS5 (только дисковая версия). Пишите в ЛС", - пишет один из пользователей.

You think that's good...wait till you get a load of Paddington!! pic.twitter.com/SMRp8NREiL — Notorious N.A.T. (@Helio_Spherical) May 11, 2021

"Вы думаете, это хорошо... Дождитесь работы для станции Паддингтон!", - добавляет другой.

When do I get my cheque? pic.twitter.com/yhjwYWf9Pn — Iain M Spardagus (@IMSpardagus) May 12, 2021

"Когда я получу свой чек?", - иронизирует еще один.

Более того, многих возмутило то, кого именно выбрали для реализации такого проекта. На взгляд пользователей Twitter, было бы справедливее выбрать молодых и малоизвестных художников, так как это поспособствовало бы их продвижению.

Ah it's a shame London isn't packed w. creative artists who've had a really rough year and could've used both the money and the exposure this would provide, while also being a brilliant showcase for the city's diversity, pride and passion.



(Also, these are shit. You've been had) — Ben Stephens (@stephens_ben) May 11, 2021