Чт, 13.05.2021
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Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

Детская каракуля за 7 миллионов фунтов. История о том, как в Лондоне решили поменять дизайн станций метро

ФОТО: https://twitter.com/MayorofLondon

Мэр Лондона Садик Хан в своем аккаунте в Twitter опубликовал фото со странным логотипом станции метро Piccadilly Circus. Пользователи социальной сети не скупились на ироничные комментарии. 

На рисунке изображен классический логотип лондонского метро, но стилизованный под неаккуратный скетч, что вызвало волну шуток в интернете. Проект был реализован в рамках программы для привлечения туристов, на которую выделили 7 миллионов фунтов. Теперь новый логотип можно увидеть в вестибюлях станции метро Piccadilly Circus.

Забавно, что автор творения Дэвид Хокни - один из самых дорогих художников с мировым именем. В 2018 году его картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была продана за 90 миллионов долларов.

Однако новую работу подписчики совсем не оценили, посчитав, что рисунок крайне странный и больше похож на детскую мазню в программе Paint. Они также подчеркнули, что на этот проект мэр города выделил 7 миллионов фунтов. 

Забавные сравнения, а также ироничные шутки не заставили себя ждать, и Twitter охватил целый шквал "оригинальных" творений, конечно, выполненных в стиле "неаккуратного скетча".

"Готов продать вам этот оригинал Хокни за 750 фунтов, также рассмотрю обмен на PS5 (только дисковая версия). Пишите в ЛС", - пишет один из пользователей.

"Вы думаете, это хорошо... Дождитесь работы для станции Паддингтон!", - добавляет другой.

"Когда я получу свой чек?", - иронизирует еще один.

Более того, многих возмутило то, кого именно выбрали для реализации такого проекта. На взгляд пользователей Twitter, было бы справедливее выбрать молодых и малоизвестных художников, так как это поспособствовало бы их продвижению. 

"Ах, как жаль, что в Лондоне нет кучи талантливых художников, у которых выдался очень трудный год и которым не помешал бы гонорар и внимание. А еще это было бы прекрасным примером разнообразия и единства в городе. (Кроме того, это дерьмо. Вас поимели)", - подытожил один из пользователей.

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