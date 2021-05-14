"Мы сошли с ума": экс-солистка "Тату" Юлия Волкова объяснила свой приход в политику, но что-то пошло не так...

В ролике девушка заявила, что хорошо знает о проблемах в Ивановской области - это низкие зарплаты, "горести женщин-тружениц, на плечах которых держатся семьи". В своем видеообращении Волкова обвинила чиновников Ивановской области в "разрухе и снижении уровня жизни".

"Мои замечательные, так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям! Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держаться семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия. Знаю, что нужда заставляет работать на предприятиях на крошечную зарплату, знаю о мужчинах, которые уезжают от семьи в поисках возможности заработать, знаю о дорогах, которых нет. […] Реальных проблем еще больше, я озвучила лишь малую часть", - говорит с придыханием в своем предвыборном ролике Юлия Волкова.

На вопрос, почему Волкова идет на выборы она сказала: "Я вижу, как деградируют наши регионы. Упадок и неверие поглотили почти все регионы. Россия - это не только Москва и Питер, это регионы. Государственные ресурсы должны быть распределены в пользу регионов, иначе мы потеряем Россию".

Волкова подчеркнула, что она не политик. Певица заметила, что она не без греха, но всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь к свету во тьме.

Ролик мгновенно разлетелся по Сети. Пользователи его сразу раскритиковали.

"Или она спятила, либо мы сошли с ума, если ее выберем", "Интересно а она знает где находится на карте эта мифическая страна Иваново", "А теперь давай: "Мальчик-гей" и рыженькую позовите", "Какой позор", "Боже, кто ей текст писал? Кто с ней работает? Полный провал", "Единороссы просто уничтожают свою партию", "Послушаешь ее, и выбор можно сделать только в пользу любой другой партии", - это и многое другое писали в комментариях на многочисленных пабликах.