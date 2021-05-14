KPV LV выдвинула Петериса Шмидре на пост министра экономики

Согласно коалиционному договору, премьер-министр должен выдвинуть Шмидре на утверждение в качестве министра экономики, пояснил лидер фракции KPV LV.

Можвилло подчеркнул, что Шмидре - "беспартийный, независимый кандидат", поэтому, по мнению KPV LV, его выдвижение в качестве кандидата снимет политическую напряженность. Политик отметил, что как к беспартийному человеку каждая из коалиционных партий сможет свободно обращаться к Шмидре со своими инициативами.

На вопрос о том, как фракция KPV LV сможет сохранить три министерских поста, если в ней осталось только пять членов, Можвилло пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании коалиционной партии сегодня днем.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел в Национальное объединение.

До утверждения нового главы Минэкономики эти обязанности исполняет министр земледелия Каспар Герхардс (Национальное объединение).