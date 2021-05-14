Кришьянис Кариньш видит допустимость изменения пропорций должностей министров

Кариньш отметил, что этот вопрос актуализировался в связи с тем, что Национальное объединение (NA) ясно дало понять, что хочет перераспределения должностей в правительстве.

"Наше правительство работает по принципу коллегиальности, пока все не договорятся. Если кто-то настаивает на таких изменениях, остальные должны найти способ, как это урегулировать", - сказал Кариньш, выразив надежду, что решение будет найдено.

Он отметил, что во время индивидуальных встреч от каждого из партнеров по коалиции получил подтверждение, что они готовы продолжать работу в коалиции и придерживаться коалиционного договора. Теперь необходимо договориться, кто будет новым министром экономики.

Как сообщалось ранее, партия KPV LV сегодня на встрече с премьер-министром выдвинула своего кандидата на должность министра экономики - предпринимателя Петериса Шмидре.

На вопрос о том, как фракция KPV LV сможет сохранить три министерских поста, если в ней осталось только пять членов, Можвилло пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании коалиционной партии сегодня днем.

Политик объяснил, что так как Шмидре - "беспартийный, независимый кандидат" и его выдвижение в качестве кандидата снимет политическую напряженность. Он также отметил, что как к беспартийному человеку каждая из коалиционных партий сможет свободно обращаться к Шмидре со своими инициативами.

Председатель парламентской фракции KPV LV Марис Можвилло подчеркнул, что в соответствии с коалиционным соглашением премьер-министр должен выдвинуть кандидатуру Шмидре на утверждение в Сейм.

Ранее Кариньш с учетом решения парламентской фракции KPV LV издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел в Национальное объединение.