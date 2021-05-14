Группа Prāta Vētra выпускает свою первую автобиографию

В ее создании приняли участие сами участники группы, а также Илья Лагутенко, Шура и Лева из "Би-2", Раймонд Паулс и другие.

Автор книги - Алина Катран-Шиллинг. Она по несколько часов беседовала с каждым из участников коллектива отдельно. До самого выхода книги автобиографии никто из музыкантов не знал, о чем с ними говорила Алина. Предисловие написал писатель Александр Цыпкин.

В биографии содержатся комментарии Ильи Лагутенко, Шуры и Левы из "Би-2", Раймонда Паулса и других известных людей. С Паулсом музыканты познакомились еще в детстве, когда выступали под его аккомпанемент в хоре "Кузнечик".

"Поначалу их никто не замечал. А мне запомнился один концерт в деревне под проливным дождем, где эти мальчишки скакали по лужам как безумные с песней Lidmašīnas. Они использовали в ней фразу из песни "Листья желтые", моего первого шлягера, с которым я вышел на российскую эстраду. Хорошо обыграли, молодцы. Прошло много лет, и недавно они позвали меня вместе исполнить Lidmašīnas, когда собрали уже 60 тысяч человек и не прыгали по лужам", - цитирует Паулса Esquire.

В книге музыканты поделятся подробностями своей непростой карьеры, выступлений с мировыми артистами, расскажут про свою дружбу и смерть пятого участника группы. Это будет история о том, как они за 30 лет превратились в настоящих рок-звезд.