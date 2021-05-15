Дело Кевина Спейси: один истец отказался от разбирательства в суде, а трое скончались в течение года

Ранее все три истца в деле Спейси скончались в течение 2019 года. Теперь иск против актера может быть отозван. Об этом сообщает CNN. Напомним, после обвинений в сексуальном домогательстве американский актер Кевин Спейси в 2017 году перестал появляться на публике. Ходили слухи, что артист начал лечиться у психотерапевта. Netflix в связи со скандальными разоблачениями прервал сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик". Кинокарьера звезды оказалась фактически разрушенной. Сцены с его участием в фильме "Все деньги мира" вырезали и лишили премии "Эмми".

Началось все в 2017 году, когда на Кевина Спейси подали в суд из-за сексуальных домогательств к двум 14-летним мальчикам. Об этом сообщает The New York Times.

Один из истцов пожелал остаться анонимным, а вторым оказался актер Энтони Рэпп - с этого начался сексуальный скандал вокруг Спейси. В Верховный суд Нью-Йорка был подан иск. В нем говорится, что в начале 1980-х Спейси познакомился на курсах актерского мастерства со своим студентом и приглашал его к себе домой. Там актер вступал с подростком в половые отношения, а в последнюю их встречу напал на ребенка, когда тот сопротивлялся, заявлял истец.

В октябре 2019 актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было всего 14 лет, Спейси приставал к нему. Актер якобы устроил у себя дома вечеринку, куда был приглашен и Энтони. После ухода гостей, Спейси уложил Рэппа на кровать и лег сверху.

После этого еще 20 человек заявили о домогательствах звезды.

Но позже все стало разворачиваться мистическим образом - истцы стали погибать.

Сначала в мае 2019 погибла Линда Калкин. Женщину сбила машина, но обвинение предъявлено не было. В сентябре скончался массажист, который утверждал, что Спейси приставал к нему в 2016 году - запер его в спальне, приставал и предлагал оральный секс.

В январе 2020 года СМИ сообщили о самоубийстве норвежского писателя Ари Бена, который рассказал, рассказал о приставаниях Спейси на ужине в 2007 году, посвященном вручению Нобелевской премии мира.

Журналисты назвали смерть "мистической". Кто-то даже связал ее с опубликованным ранее рождественским роликом с участием Спейси. В нем актер призывал поклонников "убивать добротой" своих врагов. В итоге, в 2020 году уголовное дело о сексуальных домогательствах Кевина Спейси было приостановлено, ведь все три истца скончались в течение 2019 года.

Таким образом, в суде оставались лишь показания анонимного истца, который в сентябре 2020 года обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Но и он отказался назвать свое имя суду. Аноним согласился на прекращение разбирательства. Об этом сообщает CNN.