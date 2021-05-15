Дело Кевина Спейси: один истец отказался от разбирательства в суде, а трое скончались в течение года

Ранее все три истца в деле Спейси скончались в течение 2019 года. Теперь иск против актера может быть отозван. Об этом сообщает CNN.
Напомним, после обвинений в сексуальном домогательстве американский актер Кевин Спейси в 2017 году перестал появляться на публике. Ходили слухи, что артист начал лечиться у психотерапевта. Netflix в связи со скандальными разоблачениями прервал сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик". Кинокарьера звезды оказалась фактически разрушенной. Сцены с его участием в фильме "Все деньги мира" вырезали и лишили премии "Эмми".
Началось все в 2017 году, когда на Кевина Спейси подали в суд из-за сексуальных домогательств к двум 14-летним мальчикам. Об этом сообщает The New York Times.
Один из истцов пожелал остаться анонимным, а вторым оказался актер Энтони Рэпп - с этого начался сексуальный скандал вокруг Спейси. В Верховный суд Нью-Йорка был подан иск. В нем говорится, что в начале 1980-х Спейси познакомился на курсах актерского мастерства со своим студентом и приглашал его к себе домой. Там актер вступал с подростком в половые отношения, а в последнюю их встречу напал на ребенка, когда тот сопротивлялся, заявлял истец.
В октябре 2019 актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было всего 14 лет, Спейси приставал к нему. Актер якобы устроил у себя дома вечеринку, куда был приглашен и Энтони. После ухода гостей, Спейси уложил Рэппа на кровать и лег сверху.
После этого еще 20 человек заявили о домогательствах звезды.
Но позже все стало разворачиваться мистическим образом - истцы стали погибать.
Сначала в мае 2019 погибла Линда Калкин. Женщину сбила машина, но обвинение предъявлено не было. В сентябре скончался массажист, который утверждал, что Спейси приставал к нему в 2016 году - запер его в спальне, приставал и предлагал оральный секс.
В январе 2020 года СМИ сообщили о самоубийстве норвежского писателя Ари Бена, который рассказал, рассказал о приставаниях Спейси на ужине в 2007 году, посвященном вручению Нобелевской премии мира.
Журналисты назвали смерть "мистической". Кто-то даже связал ее с опубликованным ранее рождественским роликом с участием Спейси. В нем актер призывал поклонников "убивать добротой" своих врагов.
В итоге, в 2020 году уголовное дело о сексуальных домогательствах Кевина Спейси было приостановлено, ведь все три истца скончались в течение 2019 года.
Таким образом, в суде оставались лишь показания анонимного истца, который в сентябре 2020 года обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Но и он отказался назвать свое имя суду. Аноним согласился на прекращение разбирательства. Об этом сообщает CNN.
В документах суда он был указан, как "C.D.". Суд требовал, чтобы истец публично раскрыл свою личность. Это было нужно для того, что общественность имеет право знать имя человека, который выдвинул обвинения против публичной персоны. Адвокаты заявили суду, что их клиент не хочет допустить вторжения в свою личную жизнь. Теперь иск мужчины против Кевина Спейси могут отозвать.