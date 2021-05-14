В России убили 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы

13 мая, в поселке Большое Козино 12-летняя девочка не вернулась из школы. Позже вечером ее тело обнаружили в лесополосе рядом с населенным пунктом.

Как сообщает Life Shot, перед тем, как вернуться домой из школы, девочка предупредила родителей по телефону, что собирается домой, но через полчаса ее мобильный телефон уже был недоступен. Какую-то часть пути она прошла вместе с одноклассником, так как его дом был ближе.

Очевидцы утверждают, что в окрестностях района заметили подозрительного мужчину. Он был в камуфляже и с маской на лице. Сообщается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали его выезжавшим из лесополосы на велосипеде. На данный момент его разыскивают правоохранительные органы.

Уже известно, что на шее девочки были обнаружены три ножевых ранения. По предварительным данным, девочку изнасиловали.