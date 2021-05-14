Национальный симфонический оркестр остался без главного дирижера
Латвийский национальный симфонический оркестр (LNSO) будет работать без главного дирижера не менее года, сообщила на пресс-конференции директор LNSO Индра Лукина.
Латвийский национальный симфонический оркестр (LNSO) будет работать без главного дирижера не менее года, сообщила на пресс-конференции директор LNSO Индра Лукина.
Лукина отметила, что окончание сезона ознаменовано завершением периода в жизни оркестра, который длился почти восемь лет и может быть назван периодом Андриса Поги, который все эти годы был художественным руководителем и главным дирижером LNSO.
Лукина отметила, что на сегодняшнем концерте "LNSO, Прокофьев и Брукнер" Пога будет стоять за дирижерским пультом в качестве главного дирижера оркестра в последний раз. Пога решил не продолжать работу в LNSO.
Оценивая вклад Поги, Лукина отметила, что за предыдущие годы было много достижений: регулярно проводились концерты в латвийских концертных залах, LNSO побывал в пяти турах по Европе, Франции, Германии, Швейцарии, Словакии.
Она подчеркнула, что следующий сезон будут для оркестра довольно сложным как в творческом, так и в экономическом плане.
Лукина объявила, что в течение следующих двух сезонов главным приглашенным дирижером LNSO будет эстонский дирижер Кристина Поска, а с Андрисом Погой будет продолжено сотрудничество в качестве дирижера на две программы в год и художественного советника.
Она также сообщила, что LNSO будет находиться в "Большой гильдии" до конца года, а с января следующего года оркестр обоснуется в театре "Дайлес".