Национальный симфонический оркестр остался без главного дирижера

Лукина отметила, что окончание сезона ознаменовано завершением периода в жизни оркестра, который длился почти восемь лет и может быть назван периодом Андриса Поги, который все эти годы был художественным руководителем и главным дирижером LNSO.

Лукина отметила, что на сегодняшнем концерте "LNSO, Прокофьев и Брукнер" Пога будет стоять за дирижерским пультом в качестве главного дирижера оркестра в последний раз. Пога решил не продолжать работу в LNSO.

Оценивая вклад Поги, Лукина отметила, что за предыдущие годы было много достижений: регулярно проводились концерты в латвийских концертных залах, LNSO побывал в пяти турах по Европе, Франции, Германии, Швейцарии, Словакии.

Она подчеркнула, что следующий сезон будут для оркестра довольно сложным как в творческом, так и в экономическом плане.

Говоря о том, почему LNSO останется без главного дирижера на целый год, Лукина подчеркнула, что кризис Covid-19 многое остановил, и LNSO - не исключение.

Лукина объявила, что в течение следующих двух сезонов главным приглашенным дирижером LNSO будет эстонский дирижер Кристина Поска, а с Андрисом Погой будет продолжено сотрудничество в качестве дирижера на две программы в год и художественного советника.