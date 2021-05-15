Видео ⟩ Анастасия Решетова о жизни с Тимати: "У нас с Тимуром были нездоровые отношения"

В детстве Анастасия тяжело переживала уход мамы из семьи. Она была трудным ребенком. В 2014 году она приняла участие в конкурсе красоты и завоевала титул "Вице-мисс Россия".

После победы ее жизнь кардинально изменилась. Поменялись не только ее привычки, но и круг общения. За неделю до знакомства на нее подписался Тимати. После они встретились на мероприятии и познакомились. Их отношения развивались постепенно. Спустя несколько дет они поняли, что им суждено быть вместе и создать семью.

"Это обратная сторона того, что ты встречаешься с медийным человеком. Никакой спокойной личной жизни. Мои нервы были постоянно напряжены. Я не помню ни одной недели или месяца, чтобы я не плакала", - призналась Анастасия.

Ее многое обижало. Особенно люди, которые постоянно обсуждали их отношения, многочисленные сплетни.

"Я не хочу так всю жизнь жить", - подчеркивает модель.

Она мечтала о том, что ее отношения не будут такими, как были между ее родителями. Анастасия указывает, что между ними было все - любовь, ненависть, предательство, интриги, клятвы, яркие моменты, признания в любви.

"Возможно ли еще раз испытать такие эмоции в будущем?... Я увидела в нем своего отца. Он мня закалял и воспитывал... Какую-то часть меня воспитал он", - признается она.

Ребенка они с Тимати планировали вместе, но это долго не получалось. Модель всегда хотела быть мамой, но боялась, что у нее это не получится.

"В первые месяцы после рождения Ратмира всем вокруг казалось, что у нас идеальная семья, да и сама я так думала... Но 2020 год просто все разнес к чертовой матери! Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как когда-то в подростковом возрасте", - резюмирует Анастасия.

Она не стала вдаваться в подробности, но подчеркнула, что ей было очень тяжело.

"Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни... Я поняла одно: не надо надеяться на что-либо и думать, что это навсегда. Все в жизни имеет свойство заканчиваться", - разоткровенничалась Решетова.

Она не думала, что они когда-либо расстанутся. С ее слов, было невозможно мириться с некоторыми вещами. После расставания с Тимати, она испытала облегчение. С ее слов прекратился тотальный контроль.

"Сохранить семью - задача не из легких... Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу. Ощущение такое, как будто я ушла от отца. Настя Решетова до расставания и после - два разных человека. Многие мне пишут, что я раскрылась, изменилась, стала более искренней. У нас с Тимуром были нездоровые отношения", - резюмирует Анастасия.

Но Решетова во многом благодарная Тимати, ведь он был для нее наставником и закалил ее характер. Благодаря этому она стала сильной женщиной.