Рита Дакота о "Фабрике звезд" и Первом канале: "Казалось, что в шоу-бизнесе зло побеждает добро"

"Внутри проекта "Фабрика" я очень страдала. Ведь была ребенком, которого оторвали от привычного уклада жизни и поместили в суровую реальность шоу-бизнеса, с которой я была во многом не согласна. И мне кажется, что только к 30 годам я отпустила свои детские обиды", - призналась Рита.

На проекте ее шокировало лицемерие некоторых участников. К примеру, она обвиняет Анастасию Приходько в неполиткорректных высказываниях в адрес других участников - Корнелии Манго и Филиппа Чиньянга. Тогда многие закрывали на эти слова глаза, в том числе и продюсеры проекта.

"У нас была девочка, которая пропагандировала расистские лозунги, обижала темнокожих участников. Ее идеология не вязалась с моей. И мне, 17-летнему ребенку, казалось, что в шоу-бизнесе зло побеждает добро", - подчеркнула Дакота.

Рита отметила, что эта злая девочка выиграла и стала звездой, а добрые ребята - нет. Так, в 17-летнем возрасте артистка поняла, что мир несправедлив, а "Фабрика звезд" и Первый канал - злые.

Вообще Рита часто говорила, о том, что этот проект был для нее болезненным. На нем она встретила Влада Соколовского. Вскоре они поженились, но этот брак был недолгим. Певица остро переживала измены мужа и громкий развод. Часто она делала публичные высказывания и давала скандальные интервью. Рита не стала скрывать, что она даже сделала липосакцию, чтобы хорошо выглядеть.

"Но признаться честно, я об этом жалею", - отмечает Дакота.