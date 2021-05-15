Сб, 15.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Паулина Андреева: "Я не заинтересована в том, чтобы продавать свою жизнь"

32-летняя российская актриса и сценарист Паулина Андреева дала большое интервью изданию Esquire. В нем звезда рассказала, почему не ведет соцсети и как относится к критике сериала "Псих". 

Паулина Андреева призналась, что редко дает интервью. Она это делает, когда есть какой-то информационный повод. Часто актрисе приходится сталкиваться с тем, что многих удивляет то, что она не только красива, но и умна. 

"Если ты красотка, то это сразу отменяет возможность того, что ты можешь мыслить, интеллектуально трудиться и создавать что-то большее, чем красоту", - отметила Паулина. 

Андреева подчеркнула, что она не очень улыбчивая. Актриса достаточно закрытый человек, потому кажется холодной и отстраненной. Но ей важно понравиться тем, кто для нее авторитет: "Есть авторитетные взрослые - назовем их так, - чье мнение обо мне и о том, что я делаю, для меня по-настоящему важно. Я стараюсь придерживаться все-таки этой планки".

Паулина Андреева объяснила, почему не ведет социальные сети.

"Я не веду Instagram просто потому, что не заинтересована в том, чтобы продавать свою жизнь. Я ничего не продаю. Потому что моя жизнь не является способом зарабатывания денег и моим контентом. Мой контент иной. Вот и все", - подчеркнула актриса. 

После выхода сериала "Псих" (дебют Паулины как сценариста) она прочитала массу отзывов. От плохих до хороших.

"Вы знаете, меня обижает, когда меня ругают поверхностно, когда в этой ругани нет анализа, когда это неконструктивно, когда кто-то не всмотрелся и не вслушался. Тогда меня это расстраивает. Где-то я делаю выводы, отмечаю для себя какие-то вещи, которые у меня самой вызывают вопросы и размышления", - отмечает она.

Актриса подчеркнула, что во время написания "Психа" ей была дана абсолютная свобода. 

"Я понимаю, что мне доверял и доверяет Федор, но, пользуясь случаем, хочу еще раз сказать спасибо актерам, которые тоже доверились этому сценарию и этой истории в принципе", - резюмировала Паулина. 

Напомним, в марте 2021 года российский режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук и актриса и сценарист Паулина Андреева стали родителями. 

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