Сб, 15.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Сотни поклонников, плакаты и музыка: группа Prāta Vētra дала первые крупные концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Как отметили музыканты группы Prāta Vētra (BrainStorm) на своей странице в соцсетях, они не давали концертов почти полтора года. После того, как артисты презентовали выход своей автобиографии, были анонсированы концерты в России. 

"Возвращаемся к концертной жизни, конечно, соблюдая локальные эпидемиологические нормы", - отметили музыканты.

Концерты артистов в России (13, 14 и 16 мая) мгновенно вызвали ажиотаж среди их поклонников. Группа провела мероприятие в Санкт-Петербурге. Сотни зрителей пришли на концерт к своим любимцам с многочисленными плакатами и шариками. 

Prāta Vētra в соцсетях отметила, что они испытали невероятное количество радостных эмоций. Сейчас музыканты полностью осознали, как это важно для них самих и для публики. 

"Концерты - частички радости и надежды", - говорят артисты. 

Ранее сообщалось, что в продажу поступила первая автобиография группы Prāta Vētra (BrainStorm). Она доступна на латышском и русском языках. В русской версии книга вышла под названием "BrainStorm. Ты не один. От песочницы до стадиона".

В ее создании приняли участие сами участники группы, а также Илья Лагутенко, Шура и Лева из "Би-2", Раймонд Паулс и другие.

Автор книги - Алина Катран-Шиллинг. Она по несколько часов беседовала с каждым из участников коллектива отдельно. До самого выхода книги автобиографии никто из музыкантов не знал, о чем с ними говорила Алина. Предисловие написал писатель Александр Цыпкин.

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