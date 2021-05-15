Сотни поклонников, плакаты и музыка: группа Prāta Vētra дала первые крупные концерты в Москве и Санкт-Петербурге

"Возвращаемся к концертной жизни, конечно, соблюдая локальные эпидемиологические нормы", - отметили музыканты.
Концерты артистов в России (13, 14 и 16 мая) мгновенно вызвали ажиотаж среди их поклонников. Группа провела мероприятие в Санкт-Петербурге. Сотни зрителей пришли на концерт к своим любимцам с многочисленными плакатами и шариками.
Prāta Vētra в соцсетях отметила, что они испытали невероятное количество радостных эмоций. Сейчас музыканты полностью осознали, как это важно для них самих и для публики.
"Концерты - частички радости и надежды", - говорят артисты.
Ранее сообщалось, что в продажу поступила первая автобиография группы Prāta Vētra (BrainStorm). Она доступна на латышском и русском языках. В русской версии книга вышла под названием "BrainStorm. Ты не один. От песочницы до стадиона".
В ее создании приняли участие сами участники группы, а также Илья Лагутенко, Шура и Лева из "Би-2", Раймонд Паулс и другие.
Автор книги - Алина Катран-Шиллинг. Она по несколько часов беседовала с каждым из участников коллектива отдельно. До самого выхода книги автобиографии никто из музыкантов не знал, о чем с ними говорила Алина. Предисловие написал писатель Александр Цыпкин.