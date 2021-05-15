Догоняем Эстонию? В пятницу от коронавируса привито больше 14 000 латвийцев

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 6886 человек, вторую - 6720 человек, а 472 человека были вакцинированы препаратом Johnson&Johnson, для которого требуется всего одна доза.

Вакцинацию от Covid-19 в пятницу проводили 400 медицинских учреждений.

В пятницу прививку получил 4481 человек старше 60 лет и 1751 человек с хроническими заболеваниями.

До 14 мая включительно в Латвии использовано 209 883 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, 166 465 доз вакцины AstraZeneca, 103 099 доз вакцины Moderna и 2490 доз Johnson & Johnson.

Согласно обновленным данным, в четверг прививки получили 17 045, в среду - 19 645 человек, во вторник - 16 356 человек, в понедельник - 8 883 человека.