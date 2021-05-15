Фото ⟩ Как производятся вакцины против Covid-19?

За последние два месяца завод в Пирсе посетили и король Бельгии Филипп и президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Процесс производства вакцины Pfizer /BioNTech занимает 60 дней. По данным американского СМИ USA Today, за один прием можно произвести от одного до трех миллионов доз вакцины.

Завод в небольшом фламандском городке Пирс - одно из мест, где производятся вакцины Pfizer/BioNTech для стран Европейского Союза (ЕС). "Этот завод был первым в Европе, кто начал крупномасштабное производство мРНК-вакцин", - сказала Ляйен после посещения завода 23 апреля.

Как действует вакцина?

Вакцина Comirnaty содержит молекулу, называемую РНК-мессенджером (мРНК), которая отвечает за создание S-белка. Тот же белок находится на поверхности вируса SARS-CoV-2 и необходим вирусу для проникновения в клетки организма.

Когда человеку вводят вакцину, некоторые из его клеток будут считывать мРНК и временно производить S-белок. Тогда иммунная система человека распознает белок как чужеродный, начнет вырабатывать антитела и активирует Т-клетки. Если человек позже подвергнется воздействию вируса SARS-CoV-2, его иммунная система распознает его и будет готова защитить организм от него.

МРНК вакцины не сохраняются в организме, а разрушаются и выводятся из организма вскоре после вакцинации.