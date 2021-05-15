Сб, 15.05.2021
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Марцис Вилцанс, председатель правления АS Latvijas Pasts

Фото ⟩ Как производятся вакцины против Covid-19?

ФОТО: EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит процесс производства вакцин против Covid-19? Предлагаем взглянуть на завод американского фармацевтического гиганта Pfizer в городе Пирс, Бельгия, где производятся вакцины Comirnaty, разработанные совместно с компанией BioNTech.

За последние два месяца завод в Пирсе посетили и король Бельгии Филипп и президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

ФОТО: EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

Процесс производства вакцины Pfizer/BioNTech занимает 60 дней. По данным американского СМИ USA Today, за один прием можно произвести от одного до трех миллионов доз вакцины.

ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
ФОТО: John Thys /Pool via REUTERS
ФОТО: John Thys /Pool via REUTERS

Завод в небольшом фламандском городке Пирс - одно из мест, где производятся вакцины Pfizer/BioNTech для стран Европейского Союза (ЕС). "Этот завод был первым в Европе, кто начал крупномасштабное производство мРНК-вакцин", - сказала Ляйен после посещения завода 23 апреля.

Галерея: производство вакцины от коронавируса

Как действует вакцина?

Вакцина Comirnaty содержит молекулу, называемую РНК-мессенджером (мРНК), которая отвечает за создание S-белка. Тот же белок находится на поверхности вируса SARS-CoV-2 и необходим вирусу для проникновения в клетки организма.

Когда человеку вводят вакцину, некоторые из его клеток будут считывать мРНК и временно производить S-белок. Тогда иммунная система человека распознает белок как чужеродный, начнет вырабатывать антитела и активирует Т-клетки. Если человек позже подвергнется воздействию вируса SARS-CoV-2, его иммунная система распознает его и будет готова защитить организм от него.

МРНК вакцины не сохраняются в организме, а разрушаются и выводятся из организма вскоре после вакцинации.

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