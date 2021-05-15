Власти Украины могут обменять арестованного "кума Путина" на осужденных в России украинцев

В ходе передачи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова спросили, "возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов в российских тюрьмах", если Медведчуку вынесут обвинительный приговор. "Думаю, если будет такая возможность, мы охотно это сделаем", - ответил Данилов.
При этом чиновник подчеркнул, что такое решение принимает президент Украины.
11 мая Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене - он подозревается в разглашении гостайны российским спецслужбам, покушении на хищение природных ресурсов и антиукраинской деятельности. По делу вместе с ним также проходит его соратник Тарас Козак. В четверг, 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Виктора Медведчука не раз называли самым влиятельным пророссийским политиком в Украине. Он - глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а в прессе его часто называют "кумом Путина". В 2019 году против него уже возбуждалось дело о госизмене, но тогда оно не дошло до суда и было закрыто.