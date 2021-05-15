Власти Украины могут обменять арестованного "кума Путина" на осужденных в России украинцев

В ходе передачи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова спросили, "возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов в российских тюрьмах", если Медведчуку вынесут обвинительный приговор. "Думаю, если будет такая возможность, мы охотно это сделаем", - ответил Данилов.

При этом чиновник подчеркнул, что такое решение принимает президент Украины.

11 мая Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене - он подозревается в разглашении гостайны российским спецслужбам, покушении на хищение природных ресурсов и антиукраинской деятельности. По делу вместе с ним также проходит его соратник Тарас Козак. В четверг, 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.